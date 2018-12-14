Red Velvet Wendy如何从「母胎胖」逆袭成「纸片人」？姜镐童听后感叹：这样吃我会死掉

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为了能在镜头前展现更完美的比例，艺人们在背地里不知道花费了多少苦心瘦身，爱豆成员们更是如此。 有些出道初期肉肉的成员们都经过一番地狱式减肥之后才拥有了现在的「纸片人」身材。 Red Velvet成员Wendy就是其中之一。

出道前的Wendy其实并不算胖，脸蛋圆圆的，大腿也只是比爱豆看上去粗了一点而已，但是要想在竞争激烈的爱豆圈拼出一番天地，减肥就必不可少。 最近Red Velvet就做客了《请给一顿饭Show》，Wendy还透露如何从「母胎胖女孩」变成「纸片人」的瘦身法。

姜镐童看到纤瘦苗条的Red Velvet成员们，很是好奇地问：「你们也减肥吗？ 」Wendy和涩琪异口同声地回答：「活动的时候会集中管理，不怎么吃东西。 」Wendy还向众人透露了自己减肥和维持身材的秘诀，称：「起床之后会喝由黑豆、脱脂牛奶、卷心菜和苹果打成的汁，紧接著为了消食会跳绳10000个。 午饭和晚饭并在一起吃，喝一包南瓜汁。 」



Wendy的残酷瘦身法听得李京奎震惊不已，姜镐童也说「这样吃的话我会死掉」。 看到两位大前辈对自己投来担心的视线，Wendy立刻解释说：「只是在练习生时候这样吃，现在再叫我这样做可能也不行。 」



「图：《请给一顿饭Show》截图」

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