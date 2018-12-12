學習之神登基!《90分鐘末日倒數》河正宇讓國外演員都佩服 秘訣是？
電影 2018年12月12日 星期三12:39 Erin
演員河正宇在最新電影作品《90分鐘末日倒數》中飾演一位跨國傭兵集團的隊長，因為劇中他需要大量使用英文台詞與外國演員共同演出，對河正宇來說也是前所未有的挑戰。
《90分鐘末日倒數》描述服務於全球軍事企業（簡稱PMC）的傭兵隊長Ahep（河正宇飾），因接受來自CIA的請託而深入地下30公尺深的秘密隧道進行機密作戰，與來自北韓的醫師尹智易（李善均飾）一起展開驚險的生存之戰。
河正宇所飾演的角色，是把戰爭當做一門生意的全球軍事企業旗下的傭兵隊長Ahep，有著強烈的領導能力，於是片中他需要與外國隊員們進行大量的英文對話，因此英文需要相當留意，也才能自然地在作戰中下達指揮命令。
河正宇是一個完美主義者，要為這個英文挑戰做出萬全準備，為此他也曾說：“這些台詞也並非一般大眾常常說出來的日常英文對話，因為必須用英文來演出，除了增加練習的時間也沒有別的方式。”河正宇一收到劇本就開始進行了魔鬼英語訓練，先是花了整整2周的時間把劇本讀得滾瓜爛熟，Ahep隊長被設定為正值人生低潮，河正宇與對話老師甚至練習了黑人常用的俚語以及街頭慣用語。
並且河正宇直接飛到美國long stay一個月，就為了練習這些英文台詞，回國之後又在正式開拍前一個月開始，每天練習長達5個小時的英語閱讀，除了把劇本全部背誦下來之外，更是融入了自己的風格來演繹，這樣長時間的累積也讓河正宇的英語實力變得超強，在拍攝現場時也令外國演員們都傻眼，他們甚至覺得河正宇是長年居住在美國，或是曾在當地留學一段時間，幾乎成為第二母語，也讓河正宇長時間下來的努力得到認證！
台灣的觀眾們也別忘了來見識一下河正宇的英文魅力！12月28日《90分鐘末日倒數》即將在台正式上映，而2019年初劇中主角河正宇與李善均，也將與導演一同來台會影迷！
照片/影片：華聯國際
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