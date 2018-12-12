学习之神登基!《90分钟末日倒数》河正宇让国外演员都佩服 秘诀是？
电影 2018年12月12日 星期三12:39 Erin
演员河正宇在最新电影作品《90分钟末日倒数》中饰演一位跨国佣兵集团的队长，因为剧中他需要大量使用英文台词与外国演员共同演出，对河正宇来说也是前所未有的挑战。
《90分钟末日倒数》描述服务於全球军事企业（简称PMC）的佣兵队长Ahep（河正宇饰），因接受来自CIA的请托而深入地下30公尺深的秘密隧道进行机密作战，与来自北韩的医师尹智易（李善均饰）一起展开惊险的生存之战。
河正宇所饰演的角色，是把战争当做一门生意的全球军事企业旗下的佣兵队长Ahep，有著强烈的领导能力，於是片中他需要与外国队员们进行大量的英文对话，因此英文需要相当留意，也才能自然地在作战中下达指挥命令。
河正宇是一个完美主义者，要为这个英文挑战做出万全准备，为此他也曾说：“这些台词也并非一般大众常常说出来的日常英文对话，因为必须用英文来演出，除了增加练习的时间也没有别的方式。”河正宇一收到剧本就开始进行了魔鬼英语训练，先是花了整整2周的时间把剧本读得滚瓜烂熟，Ahep队长被设定为正值人生低潮，河正宇与对话老师甚至练习了黑人常用的俚语以及街头惯用语。
并且河正宇直接飞到美国long stay一个月，就为了练习这些英文台词，回国之后又在正式开拍前一个月开始，每天练习长达5个小时的英语阅读，除了把剧本全部背诵下来之外，更是融入了自己的风格来演绎，这样长时间的累积也让河正宇的英语实力变得超强，在拍摄现场时也令外国演员们都傻眼，他们甚至觉得河正宇是长年居住在美国，或是曾在当地留学一段时间，几乎成为第二母语，也让河正宇长时间下来的努力得到认证！
台湾的观众们也别忘了来见识一下河正宇的英文魅力！12月28日《90分钟末日倒数》即将在台正式上映，而2019年初剧中主角河正宇与李善均，也将与导演一同来台会影迷！
照片/影片：华联国际
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