<2018 MAMA PREMIERE in KOREA>Wanna One獲Best Trend獎：我們和Wannable同行一輩子！

2018MAMA（Mnet Asian Music Awards）昨晚拉開帷幕，要在韓國、日本和香港三地舉辦的頒獎禮率先在首爾開場。
10日晚的頒獎禮由當紅小生丁海寅擔任主持人，邀請了金東漢、本月的少女、IZ*ONE、(G)I-DLE等多支偶像團隊參與。Wanna One斬獲本年度最佳潮流獎，成為當晚最大的贏家。 發表獲獎感言時，成員們就表示：「我們正朝著終點奔跑，感謝為Wanna One加油的wannable粉絲們，我們將並肩同行這一生，Wanna One不會忘記你們，希望大家都健康，我們愛你們。 」
以下為主要獲獎者名單：
▲Best New Asian Artist （日本）：けやき阪46
▲Best New Asian Artist （印尼）：Marion Jola
▲Best New Asian Artist （Mandarin）：丁世光Dean Ting
▲Best New Asian Artist （越南）：Orange
▲Best New Asian Artist （泰國）：The Toys
▲Best Composer of the Year: Deanfluenza / High hopes
▲Best Engineer of the Year : LaleIlmaNino / Java Finger .
「圖：MAMA截圖」
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