<2018 MAMA PREMIERE in KOREA>Wanna One获Best Trend奖：我们和Wannable同行一辈子！

2018MAMA（Mnet Asian Music Awards）昨晚拉开帷幕，要在韩国、日本和香港三地举办的颁奖礼率先在首尔开场。
10日晚的颁奖礼由当红小生丁海寅担任主持人，邀请了金东汉、本月的少女、IZ*ONE、(G)I-DLE等多支偶像团队参与。Wanna One斩获本年度最佳潮流奖，成为当晚最大的赢家。 发表获奖感言时，成员们就表示：「我们正朝著终点奔跑，感谢为Wanna One加油的wannable粉丝们，我们将并肩同行这一生，Wanna One不会忘记你们，希望大家都健康，我们爱你们。 」
以下为主要获奖者名单：
▲Best New Asian Artist （日本）：けやき阪46
▲Best New Asian Artist （印尼）：Marion Jola
▲Best New Asian Artist （Mandarin）：丁世光Dean Ting
▲Best New Asian Artist （越南）：Orange
▲Best New Asian Artist （泰国）：The Toys
▲Best Composer of the Year: Deanfluenza / High hopes
▲Best Engineer of the Year : LaleIlmaNino / Java Finger .
「图：MAMA截图」
Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究