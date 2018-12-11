<2018 MAMA PREMIERE in KOREA>Wanna One获Best Trend奖：我们和Wannable同行一辈子！

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KPOP   2018年12月11日   星期二09:33   Rui   2

2018MAMA（Mnet Asian Music Awards）昨晚拉开帷幕，要在韩国、日本和香港三地举办的颁奖礼率先在首尔开场。

10日晚的颁奖礼由当红小生丁海寅担任主持人，邀请了金东汉、本月的少女、IZ*ONE、(G)I-DLE等多支偶像团队参与。Wanna One斩获本年度最佳潮流奖，成为当晚最大的赢家。 发表获奖感言时，成员们就表示：「我们正朝著终点奔跑，感谢为Wanna One加油的wannable粉丝们，我们将并肩同行这一生，Wanna One不会忘记你们，希望大家都健康，我们爱你们。 」

以下为主要获奖者名单：

▲Best Trend：WANNA・ ONE

▲女子新人奖：IZ*ONE

▲男子新人奖：Straykids

▲Best of Next：(G)I-DLE

▲Best New Asian Artist （日本）：けやき阪46

▲Best New Asian Artist （印尼）：Marion Jola

▲Best New Asian Artist （Mandarin）：丁世光Dean Ting

▲Best New Asian Artist （越南）：Orange

▲Best New Asian Artist （泰国）：The Toys

▲年度最佳艺术导演：MU:E

▲年度最佳Video导演：罗景壬

▲年度最佳总制作人：方时赫

▲年度最佳制作人：PDOGG

▲年度最佳编舞：孙承德

▲Best Composer of the Year: Deanfluenza / High hopes

▲Best Engineer of the Year : LaleIlmaNino / Java Finger .

「图：MAMA截图」

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