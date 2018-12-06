少女時代Tiffany回應父親欠債風波：「7年前已斷絕父女關係」

受「債TOO」運動影響，少女時代成員Tiffany的父親也被翻出舊賬，大家也這才得知，Tiffany早已被這個問題父親逼到忍無可忍，甚至斷絕了父女關係。
本月4日，有網友在青瓦台國民請願網站上PO文，標題《少女時代Tiffany父親黃某詐騙事件的受害者》，文中稱2007年在菲律賓申請礦業權和採礦許可等方面給了黃某3500萬元，但結果是詐騙。
5日，Tiffany發佈聲明做出回應，大家也才知道她多年來心酸無奈的家族史。
Tiffany在聲明中透露：「其實從小就因為父親的各種問題而過得很辛苦。 出道之後也曾因我不知情的債務問題，被父親的事相關的人威脅，也被父親施壓要我還債。 我認為這是一家人的事，多次承擔過金錢上的責任。 」
「一直很害怕因此給我珍視的成員和身邊的人造成傷害。 後來因為不斷反復的父親、和父親相關的人的威脅，以及無法繼續承擔的問題，7年前已經和父親斷絕關係，彼此沒有聯絡。 」
最後Tiffany寫道：「因為這樣不好的消息而公開我的家庭史，並不是一個容易做出的決定。 因為父親而長久以來受到傷害的人，以及因為我而受傷的人，我因為感到對這些人抱歉而寫下這些話。 再次對本次風波真心致歉。 」
請願的受害人也在文中表示「個人而言對Tiffany很抱歉」，網友看到Tiffany的聲明後更紛紛為她加油、安慰，認為她「沒有必要為父親負責」：
（圖源：KSD韓星網，Tiffany IG，SM等）
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