打擊謠言與惡意言論 JYJ、Gummy、洪宗玄⋯等的事務所 C-JeS 向惡意網友宣戰 如果翻拍《藍色生死戀》 哪些偶像最適合演出俊熙、恩熙和泰錫？ 《先熱情地打掃吧》神秘男二「宋在臨」真實身份揭曉，各位有猜出來嗎！？ INFINITE 成鍾首度挑戰演技就擔任主演！網劇《突然出現的護士》月底開播 時隔六年⋯⋯Jellyfish 新男團 VERIVERY 敲定明年初出道！ 不愧是 SHINee 隊長！溫流首度出擊就橫掃海外 iTunes 榜 DAY6 兩波 MV 預告片曝光 最新主打歌重新詮釋復古風潮！ 呂珍九也太多姐姐疼！同劇女主李世榮&珉雅送上暖暖應援車～ 韓劇超能男主角又多一人！GOT7珍榮主演《會讀心術的那小子》，和李鍾碩比誰更厲害？ WINNER、Jennie 師兄妹連手 同一天為 YG 添兩支破億 MV！ 渣男VS理想型：Red Velvet認為的壞男人和好男人是怎樣的？ 《百日的郎君》團隊超暖！都敬秀、南志鉉一口答應友情客串《恩珠的房間》 戲精Boy李昌燮又上線了！不會烤栗子的歌手不是個好愛豆 全韓國愛豆飯的公敵：這個BLOG的鏡頭堪比「照妖鏡」！最後三位的顏值太能抗啦～ 想不到買什麼來作交換聖誕禮物？看看monami吧～ 少女時代Tiffany回應父親欠債風波：「7年前已斷絕父女關係」 柳炳宰的周邊又多了個銀行卡，重點在於廣告超爆笑~！ 不怕粉絲出動？！男演員竟敢摸心「怒吼」車銀優：你別再笑了XD 可以吃的提神飲料你見過嗎？力保美達新推提神維他命軟糖！ 《超人回來了》小娜恩胡亂切歌，弟弟建厚終於爆發了～委屈臉擺手大哭：「不行這樣！」

受「債TOO」運動影響，少女時代成員Tiffany的父親也被翻出舊賬，大家也這才得知，Tiffany早已被這個問題父親逼到忍無可忍，甚至斷絕了父女關係。

本月4日，有網友在青瓦台國民請願網站上PO文，標題《少女時代Tiffany父親黃某詐騙事件的受害者》，文中稱2007年在菲律賓申請礦業權和採礦許可等方面給了黃某3500萬元，但結果是詐騙。



5日，Tiffany發佈聲明做出回應，大家也才知道她多年來心酸無奈的家族史。



Tiffany在聲明中透露：「其實從小就因為父親的各種問題而過得很辛苦。 出道之後也曾因我不知情的債務問題，被父親的事相關的人威脅，也被父親施壓要我還債。 我認為這是一家人的事，多次承擔過金錢上的責任。 」

「一直很害怕因此給我珍視的成員和身邊的人造成傷害。 後來因為不斷反復的父親、和父親相關的人的威脅，以及無法繼續承擔的問題，7年前已經和父親斷絕關係，彼此沒有聯絡。 」



最後Tiffany寫道：「因為這樣不好的消息而公開我的家庭史，並不是一個容易做出的決定。 因為父親而長久以來受到傷害的人，以及因為我而受傷的人，我因為感到對這些人抱歉而寫下這些話。 再次對本次風波真心致歉。 」

請願的受害人也在文中表示「個人而言對Tiffany很抱歉」，網友看到Tiffany的聲明後更紛紛為她加油、安慰，認為她「沒有必要為父親負責」：



（圖源：KSD韓星網，Tiffany IG，SM等）

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞