少女时代Tiffany回应父亲欠债风波：「7年前已断绝父女关系」

受「债TOO」运动影响，少女时代成员Tiffany的父亲也被翻出旧账，大家也这才得知，Tiffany早已被这个问题父亲逼到忍无可忍，甚至断绝了父女关系。
本月4日，有网友在青瓦台国民请愿网站上PO文，标题《少女时代Tiffany父亲黄某诈骗事件的受害者》，文中称2007年在菲律宾申请矿业权和采矿许可等方面给了黄某3500万元，但结果是诈骗。
5日，Tiffany发布声明做出回应，大家也才知道她多年来心酸无奈的家族史。
Tiffany在声明中透露：「其实从小就因为父亲的各种问题而过得很辛苦。 出道之后也曾因我不知情的债务问题，被父亲的事相关的人威胁，也被父亲施压要我还债。 我认为这是一家人的事，多次承担过金钱上的责任。 」
「一直很害怕因此给我珍视的成员和身边的人造成伤害。 后来因为不断反复的父亲、和父亲相关的人的威胁，以及无法继续承担的问题，7年前已经和父亲断绝关系，彼此没有联络。 」
最后Tiffany写道：「因为这样不好的消息而公开我的家庭史，并不是一个容易做出的决定。 因为父亲而长久以来受到伤害的人，以及因为我而受伤的人，我因为感到对这些人抱歉而写下这些话。 再次对本次风波真心致歉。 」
请愿的受害人也在文中表示「个人而言对Tiffany很抱歉」，网友看到Tiffany的声明后更纷纷为她加油、安慰，认为她「没有必要为父亲负责」：
（图源：KSD韩星网，Tiffany IG，SM等）
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