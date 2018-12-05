羅PD新綜藝《Coffee Friends》已順利開張！柳演錫、孫浩俊與「兼職生」崔智友和梁世宗合照公開！
綜藝 2018年12月5日 星期三12:58 Yuan
官方帳號也公開了咖啡廳的位置和營業時間，如果這段期間濟州島旅遊的朋友，可以去碰碰運氣啦！
《Coffee Friends》來源於柳演錫和孫浩俊今年一直在做的同名公益捐贈活動，他們親自駕駛咖啡車四處分享飲料，出價多少由購買者決定，讓所有人都能參與這個捐贈的項目，營業收入將用於捐款。
《Coffee Friends》的官方帳號公開了咖啡廳的位置和營業時間，住址在서귀포시 안덕면 서광리 1791번지（西歸浦市安德面西光里1791號），並提到上午8點開始抽籤；11點會聯繫當選者；12點開始營業。
貼文也寫下：「雖然還有很多不足，但是我們會很用心做飲食，希望能盡最大的努力，在這個寒冷的冬天也能成為你分享溫暖的咖啡之友。」並公開了幾樣菜單，有咖啡、吐司（上面還放著濟州島特產柑橘），如果這段期間濟州島旅遊的朋友，可以去碰碰運氣，而大家也可以追蹤官方帳號鎖定新資訊。
另外，節目每期都會邀請不同的明星來兼職，第一期的兼職生就是崔智友和梁世宗，已經進行了錄製並公開了合影。而《Coffee Friends》預計在明年1月播出，相信有不少人都很期待這一檔綜藝節目吧？
（圖：IG＠sonhojun_official、IG@2019coffeefriends）
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