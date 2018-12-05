罗PD新综艺《Coffee Friends》已顺利开张！柳演锡、孙浩俊与「兼职生」崔智友和梁世宗合照公开！
综艺 2018年12月5日 星期三12:58 Yuan
官方帐号也公开了咖啡厅的位置和营业时间，如果这段期间济州岛旅游的朋友，可以去碰碰运气啦！
《Coffee Friends》来源於柳演锡和孙浩俊今年一直在做的同名公益捐赠活动，他们亲自驾驶咖啡车四处分享饮料，出价多少由购买者决定，让所有人都能参与这个捐赠的项目，营业收入将用於捐款。
《Coffee Friends》的官方帐号公开了咖啡厅的位置和营业时间，住址在서귀포시 안덕면 서광리 1791번지（西归浦市安德面西光里1791号），并提到上午8点开始抽签；11点会联系当选者；12点开始营业。
贴文也写下：「虽然还有很多不足，但是我们会很用心做饮食，希望能尽最大的努力，在这个寒冷的冬天也能成为你分享温暖的咖啡之友。」并公开了几样菜单，有咖啡、吐司（上面还放著济州岛特产柑橘），如果这段期间济州岛旅游的朋友，可以去碰碰运气，而大家也可以追踪官方帐号锁定新资讯。
另外，节目每期都会邀请不同的明星来兼职，第一期的兼职生就是崔智友和梁世宗，已经进行了录制并公开了合影。而《Coffee Friends》预计在明年1月播出，相信有不少人都很期待这一档综艺节目吧？
（图：IG＠sonhojun_official、IG@2019coffeefriends）
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