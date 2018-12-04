羅夏恩在MMA上帶來Cover舞台！坐在後面的愛豆們反應都是...一臉寵溺的微笑呀♥
明星 2018年12月4日 星期二13:59 Yuan
在「2018 Melon Music Awards」上，準備要頒「Best Dance 男女部門」時，一樣是由舞蹈小神童羅夏恩（Na Haeun）Cover了候補曲。
女子部門的有：BLACKPINK《Ddu-Du Ddu-Du》、TWICE《Heart Shaker》、MAMAMOO《Starry Night》、MOMOLAND《BBoom BBoom》和請夏《Roller Coaster》。
男子部門的有：EXO-CBX《Blooming Day》、Wanna One《BOOMERANG》、NU'EST W《Dejavu》、SEVENTEEN《THANKS》、勝利《數到三1,2,3！》
坐在後面的愛豆們看到羅夏恩的Cover表演，都是露出讚嘆又寵溺的表情，還不停地拍手鼓掌，MOMOLAND成員們甚至站起來跟著一起跳。而羅夏恩的表演讓不少網友都表示：「真的才氣滿分」、「後面的愛豆們都是寵溺的微笑啊」、「夏恩越來越棒了」等等。
現在才9歲的羅夏恩，曾在綜藝節目《Dancing 9》中表演舞蹈，立刻掀起轟動，還有著「迷你舞后」稱號，在Youtube個人頻道上也不時會放上Cover的舞蹈，還有250萬的訂閱數，在今年1月還發行首張單曲與同名專輯《So Special》，真的非常厲害！
（圖：IG@awesomehaeun、Youtube＠Awesome Haeun）
Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論