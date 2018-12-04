罗夏恩在MMA上带来Cover舞台！坐在后面的爱豆们反应都是...一脸宠溺的微笑呀♥
明星 2018年12月4日 星期二13:59 Yuan
在「2018 Melon Music Awards」上，准备要颁「Best Dance 男女部门」时，一样是由舞蹈小神童罗夏恩（Na Haeun）Cover了候补曲。
女子部门的有：BLACKPINK《Ddu-Du Ddu-Du》、TWICE《Heart Shaker》、MAMAMOO《Starry Night》、MOMOLAND《BBoom BBoom》和请夏《Roller Coaster》。
男子部门的有：EXO-CBX《Blooming Day》、Wanna One《BOOMERANG》、NU'EST W《Dejavu》、SEVENTEEN《THANKS》、胜利《数到三1,2,3！》
坐在后面的爱豆们看到罗夏恩的Cover表演，都是露出赞叹又宠溺的表情，还不停地拍手鼓掌，MOMOLAND成员们甚至站起来跟著一起跳。而罗夏恩的表演让不少网友都表示：「真的才气满分」、「后面的爱豆们都是宠溺的微笑啊」、「夏恩越来越棒了」等等。
现在才9岁的罗夏恩，曾在综艺节目《Dancing 9》中表演舞蹈，立刻掀起轰动，还有著「迷你舞后」称号，在Youtube个人频道上也不时会放上Cover的舞蹈，还有250万的订阅数，在今年1月还发行首张单曲与同名专辑《So Special》，真的非常厉害！
（图：IG@awesomehaeun、Youtube＠Awesome Haeun）
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