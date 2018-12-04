秀英、徐玄透过IG直播！郑敬淏在直播中出现，还留言：「电视剧什么时候播呢？有Kiss戏吗？」
明星 2018年12月4日 星期二12:20 Yuan
昨日，少女时代秀英和徐玄一起透过IG直播，与粉丝们进行沟通。而秀英的男友郑敬淏也一起观看直播，并留下了许多留言，吸引了大家的视线。
秀英在直播中提到了要出演电视剧《所以和黑粉结婚了》和电影《尽头的回忆》、《女警》。她也表示：「因为拍摄《女警》要不断地学习骂人，比想像中还要难。」这时郑敬淏留言：「骂人精（可爱语气）」、「只有多骂，演技才会有进步」、「请骂我吧姐姐」等等。
提到了电视剧，郑敬淏也留言：「电视剧什么时候播呢？」、「好期待啊」、「有Kiss戏吗？」还自己表示：「我这周要去看牙医，请对我说加油吧！」
在谈话过程，秀英咳嗽时郑敬淏就留言：「喝水吧！」秀英看到也害羞地笑著向工作人员要了杯水。当中有粉丝问了：「姐姐的粉底是在哪里买的？」郑敬淏也热心回答粉丝：「Olive Young的。」直播快结束时，郑敬淏说：「不唱歌就结束的话不行。」看到郑敬淏热血留言，让秀英最后也表示：「请你暂停聊天。」
郑敬淏和秀英2012年开始谈恋爱，2014年公开了恋情，是娱乐圈中最出名的一对甜蜜CP，只要对方有新作品的话，都会送上咖啡车为彼此应援。这次在直播中放闪，也让不少网友都表示：「请两位快点结婚吧」、「太甜了」、「徐玄：我为什么要在这」等等。
（图：网路、IG@ganjileo1980、GRAZIA）
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