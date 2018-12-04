好委屈啊～《男朋友》才開播朴寶劍就被吐槽演技？！

好委屈啊～《男朋友》才開播朴寶劍就被吐槽演技？！

韓劇   2018年12月4日   星期二08:30   Rui   13

宋慧喬和朴寶劍聯袂主演的《男朋友》重磅開播，沒想到男主人公卻因為無理的劇情設定被質疑演技。

剛播出2集的《男朋友》收視率輕鬆突破10%，而預計之後的收視率還將飆升，但此時卻出現了不少負面聲音，讓人擔憂接下來的劇情是否能夠順利。 該劇講述了相差12歲的失婚女與擁有自由靈魂的文藝青年之間的羅曼史，從企劃階段開始就吸引了無數的目光，當男女主角敲定為朴寶劍和宋慧喬之後更是熱度每日飆升，成為下半年最值得期待的電視劇。 當初的劇情設定就是酒店代表車秀賢（宋慧喬 飾）和新晉社員金振赫（朴寶劍 飾）的愛情故事，單從視覺效果來看，宋慧喬和朴寶劍的顏值完全能Hold得住。 但隨著電視劇的開播，荒唐的劇情設定讓一些觀眾直呼難以入戲。

第一集描寫了車秀賢和金振赫的命運邂逅，前者是酒店代表，後者是新晉職員。 然而金振赫竟然完全沒認出車秀賢就是自己應聘的酒店的主人，而這家酒店還是業界第一！ 此外，車秀賢在新晉職員歡迎會上看到金振赫很是驚訝，特意找來他的簡歷查看，甚至找到了金振赫寫在自我介紹中的30年小遊樂場，想要進一步了解對方。

電視劇播出後就引發了大批觀眾的不滿，表示：「就業競爭這麼激烈的當下，竟然有人不知道自家老闆長什麼樣，還是一位有著藝人級美貌的老闆，這是一家業界第一的酒店啊，他到底是怎麼應聘上的？ 」、「金振赫的簡歷是真實的嗎？ 竟然有人在這麼重要的自我介紹中寫小區裡的遊樂場，請問是怎麼應聘成功的？ 」、「編劇一看就沒有找工作的經歷」等。

因為劇情超出現實的設定，導致扮演金振赫的朴寶劍也躺槍挨罵，迎合了劇本就無法貼近現實，自然被批演技尷尬，難以引導觀眾入戲。 在觀眾們看來，當下這樣一個就業壓力大、競爭激烈的社會裡，一個認不出有著藝人級美貌的老闆、在簡歷中寫自家小區30年的小遊樂場的金振赫就是一個只有熱情和純真的「傻白甜」，而這樣的傻白甜到底靠什麼引起了社長的注意？

已經有了8年表演經驗，時隔2年回歸小銀幕的朴寶劍不知道在今後的劇情中會有怎樣的演繹呢？ 畢竟傻白甜時代已經過去，觀眾們期待看到能夠引發他們共鳴，貼近現實的故事。 如果只是一部單純「霸道總裁愛上我」的羅曼史，又何必添加那麼多現實元素呢？

「圖：《男朋友》」

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留言/評論
  • Clara Wu
    他在古巴有一句台詞說怎麼車代表這麼眼熟啊。難道去了外國旅行一個月還要一直記著之前求職那家公司老闆的臉嗎?太苛刻了吧XD
    3小時前
  • Kelly Chao
    我覺得很好看阿 寶劍演的不錯啊
    1小時前
  • Kiwikiwi Chen
    還好吧 又還沒進公司誰說一定要認得自己的老闆 很多韓劇都這樣不是！ 哈哈哈
    3小時前
  • 簡秀華
    他是演員，又不是編劇，寶劍何其無辜啊！
    3小時前
  • Amy Tsai
    這篇評論才不合理，劇本人設和寶劍演技有何關係？
    1小時前
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