好委屈啊～《男朋友》才開播朴寶劍就被吐槽演技？！

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宋慧喬和朴寶劍聯袂主演的《男朋友》重磅開播，沒想到男主人公卻因為無理的劇情設定被質疑演技。

剛播出2集的《男朋友》收視率輕鬆突破10%，而預計之後的收視率還將飆升，但此時卻出現了不少負面聲音，讓人擔憂接下來的劇情是否能夠順利。 該劇講述了相差12歲的失婚女與擁有自由靈魂的文藝青年之間的羅曼史，從企劃階段開始就吸引了無數的目光，當男女主角敲定為朴寶劍和宋慧喬之後更是熱度每日飆升，成為下半年最值得期待的電視劇。 當初的劇情設定就是酒店代表車秀賢（宋慧喬 飾）和新晉社員金振赫（朴寶劍 飾）的愛情故事，單從視覺效果來看，宋慧喬和朴寶劍的顏值完全能Hold得住。 但隨著電視劇的開播，荒唐的劇情設定讓一些觀眾直呼難以入戲。



第一集描寫了車秀賢和金振赫的命運邂逅，前者是酒店代表，後者是新晉職員。 然而金振赫竟然完全沒認出車秀賢就是自己應聘的酒店的主人，而這家酒店還是業界第一！ 此外，車秀賢在新晉職員歡迎會上看到金振赫很是驚訝，特意找來他的簡歷查看，甚至找到了金振赫寫在自我介紹中的30年小遊樂場，想要進一步了解對方。

電視劇播出後就引發了大批觀眾的不滿，表示：「就業競爭這麼激烈的當下，竟然有人不知道自家老闆長什麼樣，還是一位有著藝人級美貌的老闆，這是一家業界第一的酒店啊，他到底是怎麼應聘上的？ 」、「金振赫的簡歷是真實的嗎？ 竟然有人在這麼重要的自我介紹中寫小區裡的遊樂場，請問是怎麼應聘成功的？ 」、「編劇一看就沒有找工作的經歷」等。

因為劇情超出現實的設定，導致扮演金振赫的朴寶劍也躺槍挨罵，迎合了劇本就無法貼近現實，自然被批演技尷尬，難以引導觀眾入戲。 在觀眾們看來，當下這樣一個就業壓力大、競爭激烈的社會裡，一個認不出有著藝人級美貌的老闆、在簡歷中寫自家小區30年的小遊樂場的金振赫就是一個只有熱情和純真的「傻白甜」，而這樣的傻白甜到底靠什麼引起了社長的注意？



已經有了8年表演經驗，時隔2年回歸小銀幕的朴寶劍不知道在今後的劇情中會有怎樣的演繹呢？ 畢竟傻白甜時代已經過去，觀眾們期待看到能夠引發他們共鳴，貼近現實的故事。 如果只是一部單純「霸道總裁愛上我」的羅曼史，又何必添加那麼多現實元素呢？



「圖：《男朋友》」

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