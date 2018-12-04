好委屈啊～《男朋友》才开播朴宝剑就被吐槽演技？！

好委屈啊～《男朋友》才开播朴宝剑就被吐槽演技？！

韩剧   2018年12月4日   星期二08:30   Rui   13

宋慧乔和朴宝剑联袂主演的《男朋友》重磅开播，没想到男主人公却因为无理的剧情设定被质疑演技。

刚播出2集的《男朋友》收视率轻松突破10%，而预计之后的收视率还将飙升，但此时却出现了不少负面声音，让人担忧接下来的剧情是否能够顺利。 该剧讲述了相差12岁的失婚女与拥有自由灵魂的文艺青年之间的罗曼史，从企划阶段开始就吸引了无数的目光，当男女主角敲定为朴宝剑和宋慧乔之后更是热度每日飙升，成为下半年最值得期待的电视剧。 当初的剧情设定就是酒店代表车秀贤（宋慧乔 饰）和新晋社员金振赫（朴宝剑 饰）的爱情故事，单从视觉效果来看，宋慧乔和朴宝剑的颜值完全能Hold得住。 但随著电视剧的开播，荒唐的剧情设定让一些观众直呼难以入戏。

第一集描写了车秀贤和金振赫的命运邂逅，前者是酒店代表，后者是新晋职员。 然而金振赫竟然完全没认出车秀贤就是自己应聘的酒店的主人，而这家酒店还是业界第一！ 此外，车秀贤在新晋职员欢迎会上看到金振赫很是惊讶，特意找来他的简历查看，甚至找到了金振赫写在自我介绍中的30年小游乐场，想要进一步了解对方。

电视剧播出后就引发了大批观众的不满，表示：「就业竞争这么激烈的当下，竟然有人不知道自家老板长什么样，还是一位有著艺人级美貌的老板，这是一家业界第一的酒店啊，他到底是怎么应聘上的？ 」、「金振赫的简历是真实的吗？ 竟然有人在这么重要的自我介绍中写小区里的游乐场，请问是怎么应聘成功的？ 」、「编剧一看就没有找工作的经历」等。

因为剧情超出现实的设定，导致扮演金振赫的朴宝剑也躺枪挨骂，迎合了剧本就无法贴近现实，自然被批演技尴尬，难以引导观众入戏。 在观众们看来，当下这样一个就业压力大、竞争激烈的社会里，一个认不出有著艺人级美貌的老板、在简历中写自家小区30年的小游乐场的金振赫就是一个只有热情和纯真的「傻白甜」，而这样的傻白甜到底靠什么引起了社长的注意？

已经有了8年表演经验，时隔2年回归小银幕的朴宝剑不知道在今后的剧情中会有怎样的演绎呢？ 毕竟傻白甜时代已经过去，观众们期待看到能够引发他们共鸣，贴近现实的故事。 如果只是一部单纯「霸道总裁爱上我」的罗曼史，又何必添加那么多现实元素呢？

「图：《男朋友》」

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留言/评论
  • Clara Wu
    他在古巴有一句台詞說怎麼車代表這麼眼熟啊。難道去了外國旅行一個月還要一直記著之前求職那家公司老闆的臉嗎?太苛刻了吧XD
    3小时前
  • Kelly Chao
    我覺得很好看阿 寶劍演的不錯啊
    1小时前
  • Kiwikiwi Chen
    還好吧 又還沒進公司誰說一定要認得自己的老闆 很多韓劇都這樣不是！ 哈哈哈
    3小时前
  • 簡秀華
    他是演員，又不是編劇，寶劍何其無辜啊！
    3小时前
  • Amy Tsai
    這篇評論才不合理，劇本人設和寶劍演技有何關係？
    1小时前
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