好委屈啊～《男朋友》才开播朴宝剑就被吐槽演技？！

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宋慧乔和朴宝剑联袂主演的《男朋友》重磅开播，没想到男主人公却因为无理的剧情设定被质疑演技。

刚播出2集的《男朋友》收视率轻松突破10%，而预计之后的收视率还将飙升，但此时却出现了不少负面声音，让人担忧接下来的剧情是否能够顺利。 该剧讲述了相差12岁的失婚女与拥有自由灵魂的文艺青年之间的罗曼史，从企划阶段开始就吸引了无数的目光，当男女主角敲定为朴宝剑和宋慧乔之后更是热度每日飙升，成为下半年最值得期待的电视剧。 当初的剧情设定就是酒店代表车秀贤（宋慧乔 饰）和新晋社员金振赫（朴宝剑 饰）的爱情故事，单从视觉效果来看，宋慧乔和朴宝剑的颜值完全能Hold得住。 但随著电视剧的开播，荒唐的剧情设定让一些观众直呼难以入戏。



第一集描写了车秀贤和金振赫的命运邂逅，前者是酒店代表，后者是新晋职员。 然而金振赫竟然完全没认出车秀贤就是自己应聘的酒店的主人，而这家酒店还是业界第一！ 此外，车秀贤在新晋职员欢迎会上看到金振赫很是惊讶，特意找来他的简历查看，甚至找到了金振赫写在自我介绍中的30年小游乐场，想要进一步了解对方。

电视剧播出后就引发了大批观众的不满，表示：「就业竞争这么激烈的当下，竟然有人不知道自家老板长什么样，还是一位有著艺人级美貌的老板，这是一家业界第一的酒店啊，他到底是怎么应聘上的？ 」、「金振赫的简历是真实的吗？ 竟然有人在这么重要的自我介绍中写小区里的游乐场，请问是怎么应聘成功的？ 」、「编剧一看就没有找工作的经历」等。

因为剧情超出现实的设定，导致扮演金振赫的朴宝剑也躺枪挨骂，迎合了剧本就无法贴近现实，自然被批演技尴尬，难以引导观众入戏。 在观众们看来，当下这样一个就业压力大、竞争激烈的社会里，一个认不出有著艺人级美貌的老板、在简历中写自家小区30年的小游乐场的金振赫就是一个只有热情和纯真的「傻白甜」，而这样的傻白甜到底靠什么引起了社长的注意？



已经有了8年表演经验，时隔2年回归小银幕的朴宝剑不知道在今后的剧情中会有怎样的演绎呢？ 毕竟傻白甜时代已经过去，观众们期待看到能够引发他们共鸣，贴近现实的故事。 如果只是一部单纯「霸道总裁爱上我」的罗曼史，又何必添加那么多现实元素呢？



「图：《男朋友》」

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