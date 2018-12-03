不愧是GOD知恩啊！IU送TWICE全員蘋果手機，如果已經有的就送精品戒指和鞋子！
明星 2018年12月3日 星期一11:26 Yuan
TWICE日前到關島進行了《MBC MUSIC KPOP IN GUAM》，而娜璉在1日透過VLive直播與粉絲們互動，對粉絲們好奇的問題也一一回答。
有粉絲就問：「介紹一下你戴的戒子吧。」娜璉也表示：「我平常不怎麼喜歡戴首飾，只會帶有特殊意義的。花朵型的是我們的團戒，（食指）這個是和yeri一起，為了展示友情而購買的，（花朵上面）這個是IU前輩送的。」
後來娜璉又提到：「IU前輩不是給每個成員送了戒指，是想要送我們iPhone的，因為我已經在用iPhone了，所以送了我一雙很好看的鞋子還有這個戒指。《音樂銀行》上班路我就是穿著那雙鞋，那雙鞋已經變成了我最寶貴的鞋。」
就有網友也找出來是Gucci戒指與CHANEL鞋子，不愧是GOD知恩啊！而TWICE日前擔任IU首爾舉行出道10週年演唱會的嘉賓，這也是作為嘉賓送的禮物。
另外，TWICE將在12月12日發行第3張特別專輯《The year of YES》，這是為粉絲們準備的禮物，主打歌是《今年做得最好的事》。JYP也公開了團體預告照，成員們穿著淡雅的服裝，有著溫馨的感覺，而今年發行專輯都取得優異成績的她們，也讓人期待這次的特別專輯。
（圖：VLive、IG@dlwlrma、推特＠imbunnybong、Gucci、CHANEL、Mera、JYP）
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