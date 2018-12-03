不愧是GOD知恩啊！IU送TWICE全员苹果手机，如果已经有的就送精品戒指和鞋子！
明星 2018年12月3日 星期一11:26 Yuan
TWICE日前到关岛进行了《MBC MUSIC KPOP IN GUAM》，而娜琏在1日透过VLive直播与粉丝们互动，对粉丝们好奇的问题也一一回答。
有粉丝就问：「介绍一下你戴的戒子吧。」娜琏也表示：「我平常不怎么喜欢戴首饰，只会带有特殊意义的。花朵型的是我们的团戒，（食指）这个是和yeri一起，为了展示友情而购买的，（花朵上面）这个是IU前辈送的。」
后来娜琏又提到：「IU前辈不是给每个成员送了戒指，是想要送我们iPhone的，因为我已经在用iPhone了，所以送了我一双很好看的鞋子还有这个戒指。《音乐银行》上班路我就是穿著那双鞋，那双鞋已经变成了我最宝贵的鞋。」
就有网友也找出来是Gucci戒指与CHANEL鞋子，不愧是GOD知恩啊！而TWICE日前担任IU首尔举行出道10周年演唱会的嘉宾，这也是作为嘉宾送的礼物。
另外，TWICE将在12月12日发行第3张特别专辑《The year of YES》，这是为粉丝们准备的礼物，主打歌是《今年做得最好的事》。JYP也公开了团体预告照，成员们穿著淡雅的服装，有著温馨的感觉，而今年发行专辑都取得优异成绩的她们，也让人期待这次的特别专辑。
（图：VLive、IG@dlwlrma、推特＠imbunnybong、Gucci、CHANEL、Mera、JYP）
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