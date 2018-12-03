韓劇 男朋友남자친구-世上沒有所謂的巧合

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（劇雷，慎入）期待度超高的《男朋友》開播收視，果然一飛沖天，接連2集刷新 tvN 水木線的收視記錄。



只是2集下來，不是被美麗的古巴景色迷住，就是被男、女主的高顏值吸引。尤其是EP2朴寶劍的醉酒演出，太可愛了。忍不住一再重播。至於，劇情嘛？不是很新鮮的設定，倒是首集套用了經典老電影《羅馬假期》的概念，讓人莞爾，默默的懷念起奧黛麗赫本和葛雷哥萊畢克。又片尾的小劇場，對命中注定的緣份有畫龍點睛的餘韻。人生所謂的巧合，也是命定的牽引。以戲劇的角度，劇作家是神。



真心覺得劇作家只要不把劇情寫得太瞎，單憑朴寶劍、宋慧喬的高顏值是可以抓住觀眾眼球。即使倆人之間怎麼四目相視也沒有CP火花，大家仍然可以自行腦補奮力的把宋仲基影像踢開，自己找關注點。不知對這部戲來講，是好？還是不好？不論如何，開播2集高收視，就是成功了。



其實，劇情進展得算快。從在古巴邂逅，到回韓國，並沒刻意再寫幾集的錯過，很快就讓倆人在職場重逢，一下便處於情愫萌芽、發展中，並沒寫個2、3集的推、拉或你追我閃的情節。又超快的一次出遊就被狗仔拍到，社會身份及年齡階級不同的倆人立刻就面臨考驗，於是對下週充滿了小期待。



有沒覺得看完2集，留在腦子裏的印象，除了古巴迷人的景色，就只有朴寶劍、宋慧喬，其他搭配演員好像隱身了似的。

若問這部《男朋友》推不推？2集心得，可以追看。至於，後面如何？還是要追，才知道。呵。20181130



#朴寶劍的飯必追，只要忍耐第1集的長髮，就過了。導演把他的畫面拍得像畫報、明信片。

#非常喜歡導演以時鐘映射倆人的邂逅拍攝畫面

#還是喬妹一貫的演繹方式，沒什麼所謂的好或不好。

#其實搭配的都是資深強演。

#高昌錫大叔不是寶劍經紀公司老闆之一？來跨刀演司機，這老闆真好。

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