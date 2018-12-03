韩剧 男朋友남자친구-世上没有所谓的巧合

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（剧雷，慎入）期待度超高的《男朋友》开播收视，果然一飞冲天，接连2集刷新 tvN 水木线的收视记录。



只是2集下来，不是被美丽的古巴景色迷住，就是被男、女主的高颜值吸引。尤其是EP2朴宝剑的醉酒演出，太可爱了。忍不住一再重播。至於，剧情嘛？不是很新鲜的设定，倒是首集套用了经典老电影《罗马假期》的概念，让人莞尔，默默的怀念起奥黛丽赫本和葛雷哥莱毕克。又片尾的小剧场，对命中注定的缘份有画龙点睛的余韵。人生所谓的巧合，也是命定的牵引。以戏剧的角度，剧作家是神。



真心觉得剧作家只要不把剧情写得太瞎，单凭朴宝剑、宋慧乔的高颜值是可以抓住观众眼球。即使俩人之间怎么四目相视也没有CP火花，大家仍然可以自行脑补奋力的把宋仲基影像踢开，自己找关注点。不知对这部戏来讲，是好？还是不好？不论如何，开播2集高收视，就是成功了。



其实，剧情进展得算快。从在古巴邂逅，到回韩国，并没刻意再写几集的错过，很快就让俩人在职场重逢，一下便处於情愫萌芽、发展中，并没写个2、3集的推、拉或你追我闪的情节。又超快的一次出游就被狗仔拍到，社会身份及年龄阶级不同的俩人立刻就面临考验，於是对下周充满了小期待。



有没觉得看完2集，留在脑子里的印象，除了古巴迷人的景色，就只有朴宝剑、宋慧乔，其他搭配演员好像隐身了似的。

若问这部《男朋友》推不推？2集心得，可以追看。至於，后面如何？还是要追，才知道。呵。20181130



#朴宝剑的饭必追，只要忍耐第1集的长发，就过了。导演把他的画面拍得像画报、明信片。

#非常喜欢导演以时钟映射俩人的邂逅拍摄画面

#还是乔妹一贯的演绎方式，没什么所谓的好或不好。

#其实搭配的都是资深强演。

#高昌锡大叔不是宝剑经纪公司老板之一？来跨刀演司机，这老板真好。

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