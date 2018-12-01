韓國街頭詐騙揭秘第二彈！傳教、相面、騙錢祭祀的宗教異端：「도를 아십니까？ 」

不知道有沒有朋友已經遇到過這樣的人？
在韓國有一類被叫做「도를 아십니까」（直譯：您知道「道」嗎？）的人，韓國人將其總結為「以騙取錢財為目的，在街頭傳播特定宗教的人，是明確無誤的詐騙行為」。
他們一開始是在捷運站出口、公車站兩人一組搭訕路人，穿著深色衣服、圍著腰包，一開始講好聽的話例如「您的面相很有福氣」，然後給你看手相、詢問個人資訊，說家裡有災、祖上的靈魂無法超生，帶你去他們的「 學習房」、穿上韓服做拜祭，最後說要做更大的拜祭才行、直到把你身上所有錢財拿出來才甘休。
還有曾被騙進去「學習」了幾日的人現身說法：他們是大巡真理會的人，帶我進去後就要求出錢祭祀祖上，我只拿出1萬還被他們嫌棄，第二天開始1:1傳教，自稱是高於基督教、天主教、佛教等所有宗教的最高宗教，是「 地球滅亡之日唯一倖存之人」，不過結論仍然是「獻金」XDD
後來他們瞄上外國人，在弘大等地街頭以做問卷為名搭訕遊客、宣揚教派，最後就要你拿錢出來，供奉給他們的神。 有人說其組織結構近似多層次傳銷，發展下線、拉人收錢，如果每天沒能拉到一定人數回「學習房」就不給飯吃，所以常常直到深夜都遊蕩在街頭。
有時他們會講一些看起來“很準”的話，比如“您身是不是身體哪裡不舒服（腸胃、腰等等）？”不要上當！現代人誰的身體沒一點毛病，主動代入自己就中計了！有人也坦言會被奇怪宗教迷住的年輕人往往家世辛酸，但乾淨賺錢的工作千千萬，何必以騙人為行當？
有一位韓國Youtuber實在看不下去這些人欺騙外國遊客，直接在弘大街頭上演追擊戰！ 這位博主之前就做過揭露他們的影片，還有路人表示自己曾被他們騙走50萬韓元！ 這次不僅當面揭穿騙局還邊追邊罵：「你們還有良心嗎！ 丟不丟人！ 天天騙外國人，還不如騙韓國人！ 」罵得太精彩完全令人捧腹XDD
如果大家在韓國遇到這樣的人，不需要浪費時間聽他們講話，最好的方法就是無視離開！
（圖源：Youtube@Sucking Sunday，網路）
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