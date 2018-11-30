《男朋友》朴寶劍醉酒演技超可愛！ 強喂宋慧喬吃魷魚絲：「開車不可以睡著哦！ 」

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這一段絕對是第二集的高亮！ 朴寶劍演技爆發，怎麼能喝醉酒還那麼可愛啦！

秀賢（宋慧喬 飾）在下班路上看到振赫（朴寶劍 飾）喝醉坐在路邊，因為下著大雨於心不忍，便叫他上車送他回家。 朴寶劍喊「代表大人」那一句真的太！ 可！ 愛！



路上振赫還很開心地向秀賢展示他的「救世主」——有拉鍊的領帶XDD振赫說：「我不會打領帶嘛，有這個超方便的！ 」別人解領帶都是誘惑，寶劍卻是滿滿的可愛耶XD



到振赫家附近之後，振赫擔心秀賢獨自開車回去會犯困，突然從口袋裡「變」出一根魷魚絲：「一邊嚼這個一邊開車，就不會困啦！ 」還非要喂給她吃，秀賢連忙伸出手：「放在這裡就可以了！ 」振赫一秒變不爽臉：「原來是嫌我髒？ 」



秀賢最終拗不過振赫，接受了一根魷魚絲的好意，萌犬魅力真的讓人無法拒絕啊！ 戳這裡前往觀看~



第三集的預告片也釋出了，看起來兩人的戀情遭到了阻力，好期待下一周的更新啊！





（圖源：《男朋友》截圖）

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