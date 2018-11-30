《男朋友》朴寶劍醉酒演技超可愛！ 強喂宋慧喬吃魷魚絲：「開車不可以睡著哦！ 」
韓劇 2018年11月30日 星期五10:39 Sani
這一段絕對是第二集的高亮！ 朴寶劍演技爆發，怎麼能喝醉酒還那麼可愛啦！
秀賢（宋慧喬 飾）在下班路上看到振赫（朴寶劍 飾）喝醉坐在路邊，因為下著大雨於心不忍，便叫他上車送他回家。 朴寶劍喊「代表大人」那一句真的太！ 可！ 愛！
路上振赫還很開心地向秀賢展示他的「救世主」——有拉鍊的領帶XDD振赫說：「我不會打領帶嘛，有這個超方便的！ 」別人解領帶都是誘惑，寶劍卻是滿滿的可愛耶XD
到振赫家附近之後，振赫擔心秀賢獨自開車回去會犯困，突然從口袋裡「變」出一根魷魚絲：「一邊嚼這個一邊開車，就不會困啦！ 」還非要喂給她吃，秀賢連忙伸出手：「放在這裡就可以了！ 」振赫一秒變不爽臉：「原來是嫌我髒？ 」
秀賢最終拗不過振赫，接受了一根魷魚絲的好意，萌犬魅力真的讓人無法拒絕啊！ 戳這裡前往觀看~
第三集的預告片也釋出了，看起來兩人的戀情遭到了阻力，好期待下一周的更新啊！
（圖源：《男朋友》截圖）
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留言/評論
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真的會被這一集笑死 ! ~ "今天下午12:42分 你在跟誰通電話"(好精準的時間,證明有多在意) ~"啊~韓牛里肌肉原來能讓你悸動啊 !" ~ 而最爆笑的就是 "魷魚" 這一幕了~ 兩個人的表情萌到不行!(真是經典~) 🤣🤣🤣
1小時前
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