《男朋友》朴宝剑醉酒演技超可爱！ 强喂宋慧乔吃鱿鱼丝：「开车不可以睡著哦！ 」
韩剧 2018年11月30日 星期五10:39 Sani
这一段绝对是第二集的高亮！ 朴宝剑演技爆发，怎么能喝醉酒还那么可爱啦！
秀贤（宋慧乔 饰）在下班路上看到振赫（朴宝剑 饰）喝醉坐在路边，因为下著大雨於心不忍，便叫他上车送他回家。 朴宝剑喊「代表大人」那一句真的太！ 可！ 爱！
路上振赫还很开心地向秀贤展示他的「救世主」——有拉炼的领带XDD振赫说：「我不会打领带嘛，有这个超方便的！ 」别人解领带都是诱惑，宝剑却是满满的可爱耶XD
到振赫家附近之后，振赫担心秀贤独自开车回去会犯困，突然从口袋里「变」出一根鱿鱼丝：「一边嚼这个一边开车，就不会困啦！ 」还非要喂给她吃，秀贤连忙伸出手：「放在这里就可以了！ 」振赫一秒变不爽脸：「原来是嫌我脏？ 」
秀贤最终拗不过振赫，接受了一根鱿鱼丝的好意，萌犬魅力真的让人无法拒绝啊！ 戳这里前往观看~
第三集的预告片也释出了，看起来两人的恋情遭到了阻力，好期待下一周的更新啊！
（图源：《男朋友》截图）
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留言/评论
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真的會被這一集笑死 ! ~ "今天下午12:42分 你在跟誰通電話"(好精準的時間,證明有多在意) ~"啊~韓牛里肌肉原來能讓你悸動啊 !" ~ 而最爆笑的就是 "魷魚" 這一幕了~ 兩個人的表情萌到不行!(真是經典~) 🤣🤣🤣
1小时前
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