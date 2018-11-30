對粉絲豎中指、舉刀，還在直播途中開車！ 天上智喜Dana行為失控大受指責

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本來在爆肥後減重已經樹立了很正面積極的形象，接下來卻越來越讓人失望......

天上智喜出身的歌手Dana本月初勇敢宣佈出演減肥真人秀《重新插上翅膀Dana（暫譯）》，久違露面的她體重飆升、幾乎看不出從前的模樣，坦言願意承受「刻骨之痛」，在節目中真實地挑戰用健康的方式瘦身。



Dana還公開了自己突然長胖的原因：「曾公開戀愛的男友在去年分手了，還有一個關係很好的弟弟也突然遭遇事故過世，之後失眠症惡化，過了一年與世隔絕的生活。 」讓網友也很心疼她的遭遇。



不料好景不長，27日Dana在網路直播中的舉動令人大跌眼鏡。



有粉絲說希望看到天上智喜合體出專輯，Dana直接坦白說：「Lina似乎不想唱歌了，提過出專輯但被她拒絕。 Stephanie也聯繫不到人。 」



粉絲說即使Dana一個人出專輯也好，Dana居然責怪粉絲：「很難再出solo專輯，之前的《Touch You》反響平平，誰叫你們都不幫我，如果你們努努力、讓我沖上音源榜第一，我就能出歌了。 」粉絲似乎試圖打圓場：「是音源榜做錯了呢。 」沒想到Dana再次強硬回嗆：「不是音源榜的問題，就是你們的問題！ 你們應該幫我沖上第一，不是嗎？ 」

有網友發出「呵呵」的留言，Dana居然直接「豎中指」回應：



而在被問到將如何應對惡評時，Dana居然舉起了刀！ 令人簡直不敢相信自己的眼睛：



不僅如此，還有粉絲發現Dana居然在直播過程中開車，因為車外的景色是在移動的！ 這樣忽視安全規則的行為真的好嗎？！



眼見輿論擴大，Dana在28日通過所屬社道歉：「在個人SNS直播中做出了錯誤的行動和發言、看起來很危險的不當舉止，給大家帶去了不愉快和傷害，正在深刻反省。 」隨後刪除了個人IG。

但很多人仍然認為雖然SNS是個人空間，但在眾多粉絲收看的情況下做出那些舉動仍然很不合宜，大家覺得呢？

（圖源：《重新插上翅膀Dana》節目截圖，Dana IG）

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