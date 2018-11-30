对粉丝竖中指、举刀，还在直播途中开车！ 天上智喜Dana行为失控大受指责

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本来在爆肥后减重已经树立了很正面积极的形象，接下来却越来越让人失望......

天上智喜出身的歌手Dana本月初勇敢宣布出演减肥真人秀《重新插上翅膀Dana（暂译）》，久违露面的她体重飙升、几乎看不出从前的模样，坦言愿意承受「刻骨之痛」，在节目中真实地挑战用健康的方式瘦身。



Dana还公开了自己突然长胖的原因：「曾公开恋爱的男友在去年分手了，还有一个关系很好的弟弟也突然遭遇事故过世，之后失眠症恶化，过了一年与世隔绝的生活。 」让网友也很心疼她的遭遇。



不料好景不长，27日Dana在网路直播中的举动令人大跌眼镜。



有粉丝说希望看到天上智喜合体出专辑，Dana直接坦白说：「Lina似乎不想唱歌了，提过出专辑但被她拒绝。 Stephanie也联系不到人。 」



粉丝说即使Dana一个人出专辑也好，Dana居然责怪粉丝：「很难再出solo专辑，之前的《Touch You》反响平平，谁叫你们都不帮我，如果你们努努力、让我冲上音源榜第一，我就能出歌了。 」粉丝似乎试图打圆场：「是音源榜做错了呢。 」没想到Dana再次强硬回呛：「不是音源榜的问题，就是你们的问题！ 你们应该帮我冲上第一，不是吗？ 」

有网友发出「呵呵」的留言，Dana居然直接「竖中指」回应：



而在被问到将如何应对恶评时，Dana居然举起了刀！ 令人简直不敢相信自己的眼睛：



不仅如此，还有粉丝发现Dana居然在直播过程中开车，因为车外的景色是在移动的！ 这样忽视安全规则的行为真的好吗？！



眼见舆论扩大，Dana在28日通过所属社道歉：「在个人SNS直播中做出了错误的行动和发言、看起来很危险的不当举止，给大家带去了不愉快和伤害，正在深刻反省。 」随后删除了个人IG。

但很多人仍然认为虽然SNS是个人空间，但在众多粉丝收看的情况下做出那些举动仍然很不合宜，大家觉得呢？

（图源：《重新插上翅膀Dana》节目截图，Dana IG）

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