宋慧喬X朴寶劍《男朋友》首播韓網評論兩極化，褒貶觀點不相上下！
韓劇 2018年11月29日 星期四15:30 ZJM
（無雷）《男朋友》首播反響巨大，大眾熱烈討論。 昨晚的首播你滿意嗎？
宋慧喬、朴寶劍主演的tvN水木劇《男朋友》終於開播了！ 昨晚（28日）播出的第一集平均收視率達8.7%，創tvN歷代水木劇首播收視率第一，並且首播收視率是所有tvN電視劇中的第二，僅次於《陽光先生》的8.9%。
兩位Top級演員的合作使得這部劇未播先熱，第一集播出後，韓網民是怎麼評論的？
「實話說，宋慧喬演技太一樣了，朴寶劍頭髮像大媽。 劇本幼稚又明顯，看得忍不住笑了... 就只有自己這麼覺得嗎？ 只有畫面還不錯，本來很期待的，可惜了...」
「久違地看朴寶劍演的劇，因為朴寶劍而看的❤」
「光是看宋慧喬、朴寶劍的臉都覺得有意思，看的過程都是在享眼福、耳福~」
「實話說，沒有意思嘛」
「啊，太心動了...」
「宋慧喬演技一成不變，朴寶劍好像還沒入戲，緊張又迷茫，兩人也不搭。 」
「超好看，已經開始期待明天了，好久沒看到像樣的電視劇了。 」
「不搭又尷尬...」
褒貶兩極的評論都有數千個贊或者踩，可見《男朋友》熱度之高。 第一集在古巴取景拍攝，畫面的構圖、色調都有電影質感，治癒又唯美，導演的拍攝手法為劇增色不少。 至於劇情等問題就見仁見智吧！
圖：tvN
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