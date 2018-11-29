宋慧乔X朴宝剑《男朋友》首播韩网评论两极化，褒贬观点不相上下！
韩剧 2018年11月29日 星期四15:30 ZJM
（无雷）《男朋友》首播反响巨大，大众热烈讨论。 昨晚的首播你满意吗？
宋慧乔、朴宝剑主演的tvN水木剧《男朋友》终於开播了！ 昨晚（28日）播出的第一集平均收视率达8.7%，创tvN历代水木剧首播收视率第一，并且首播收视率是所有tvN电视剧中的第二，仅次於《阳光先生》的8.9%。
两位Top级演员的合作使得这部剧未播先热，第一集播出后，韩网民是怎么评论的？
「实话说，宋慧乔演技太一样了，朴宝剑头发像大妈。 剧本幼稚又明显，看得忍不住笑了... 就只有自己这么觉得吗？ 只有画面还不错，本来很期待的，可惜了...」
「久违地看朴宝剑演的剧，因为朴宝剑而看的❤」
「光是看宋慧乔、朴宝剑的脸都觉得有意思，看的过程都是在享眼福、耳福~」
「实话说，没有意思嘛」
「啊，太心动了...」
「宋慧乔演技一成不变，朴宝剑好像还没入戏，紧张又迷茫，两人也不搭。 」
「超好看，已经开始期待明天了，好久没看到像样的电视剧了。 」
「不搭又尴尬...」
褒贬两极的评论都有数千个赞或者踩，可见《男朋友》热度之高。 第一集在古巴取景拍摄，画面的构图、色调都有电影质感，治愈又唯美，导演的拍摄手法为剧增色不少。 至於剧情等问题就见仁见智吧！
图：tvN
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