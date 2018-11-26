鬧中取靜的上水站：這家英倫風咖啡小店大家有去過嗎？

常來首爾的人一定對弘大、合井與上水站所構成的黃金三角商圈，又稱停車場街不陌生，這一帶也聚集了很多餐廳、與咖啡店。
大部分的朋友走到停車場街，或是上水站就會打住，很少會往上水站3、4號出口、漢江方向逛去，但其實這一帶可是隱藏了很多間文青小店、pub與咖啡店。
在偶然的機會下，想說去個不同的街區、找一間咖啡店坐著，走著走著同行友人驚呼，這裡好像英國的街區，紅磚牆面的矮房，外頭有著黑色鐵樓梯，就跟美國電影中出現的場景一樣。
看到一家外觀裝潢也很英式的咖啡店，一邊是烘培咖啡豆的工作區、另一邊則是賣著咖啡。
這家叫做Roasting Masters的咖啡店，不只有手烘咖啡，還有販售4種Bean to Bar巧克力，近年在歐美、日本興起的Bean to Bar風潮，從可可豆的挑選到巧克力塊的製作，都是在同一家店所進行的巧克力工藝，而這家店的巧克力就是由Roasting Masters代表挑選並製作出來的，因此是專屬這家店的巧克力喔。
對巧克力工藝有興趣的朋友，可以來拜訪一下這家店喔。
Roasting Masters
地址: 서울특별시 마포구 와우산로3길 33
照片來源: Roasting Masters Facebook
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