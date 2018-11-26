闹中取静的上水站：这家英伦风咖啡小店大家有去过吗？

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常来首尔的人一定对弘大、合井与上水站所构成的黄金三角商圈，又称停车场街不陌生，这一带也聚集了很多餐厅、与咖啡店。

大部分的朋友走到停车场街，或是上水站就会打住，很少会往上水站3、4号出口、汉江方向逛去，但其实这一带可是隐藏了很多间文青小店、pub与咖啡店。

在偶然的机会下，想说去个不同的街区、找一间咖啡店坐著，走著走著同行友人惊呼，这里好像英国的街区，红砖墙面的矮房，外头有著黑色铁楼梯，就跟美国电影中出现的场景一样。



看到一家外观装潢也很英式的咖啡店，一边是烘培咖啡豆的工作区、另一边则是卖著咖啡。



这家叫做Roasting Masters的咖啡店，不只有手烘咖啡，还有贩售4种Bean to Bar巧克力，近年在欧美、日本兴起的Bean to Bar风潮，从可可豆的挑选到巧克力块的制作，都是在同一家店所进行的巧克力工艺，而这家店的巧克力就是由Roasting Masters代表挑选并制作出来的，因此是专属这家店的巧克力喔。



对巧克力工艺有兴趣的朋友，可以来拜访一下这家店喔。

Roasting Masters

地址: 서울특별시 마포구 와우산로3길 33



照片来源: Roasting Masters Facebook

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