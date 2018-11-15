《认识的哥哥》李相烨&温朱莞节目上满满的Bromance情节引人遐想～

两人的10年友情～，被塑造成了暧昧的粉丝小说～，真的蛮吸引人的！XDDD
最新一期《认识的哥哥》（ep.153）是「至亲特辑」，再度出演节目的李相烨，带来了同为演员的好友温朱莞，但两人坚定的友情回忆，却在访谈与问答中，渐渐导向了美男Bromance的暧昧情愫。
一开始谈论到了关於喝酒的话题，温朱莞表示自己不太爱喝酒，相反的李相烨则是经常喝，就连《认哥》的御用张老师，也是他们的酒友之一，每次结束温朱莞就会把喝醉的李相烨送回家，之后李相烨没有立刻休息，还打电话跟温朱莞撒娇说：「莞啊～我的小莞～。」徐章煇立刻反应说：「有点恋人的感觉哦！」隔天李相烨还会传简讯感谢他的照顾，温朱莞就会回说少喝点酒，根本就是恋人的互动啊～！
而在李相烨提问的环节，题目是：温朱莞节目「我为了朱莞做过这种事，是什么事呢？」徐章煇立刻猜说：「情人节时做了巧克力，送给朱莞然后告白了！」答错！！！不过，温朱莞立刻接著话题说：「相烨在白色情人节送了我糖果。」现场立刻闹哄哄，李相烨立刻解释说：「只是因为我们都单身，想说照顾一下朋友才送的。」
接著抢答说：「去旅行的时候，买了润唇膏送给我。」立刻又启动了大家的妄想，纷纷询问说，买润唇膏想干嘛？是两个人单独的旅行吗？（是的XD）接著乐童音乐家的秀贤猜说：「后车箱打开，发现了玫瑰花…。」全场大拍手，大家真的太会妄想了啦～！
之后李相烨给出提示：「其实我觉得不是什么大事，但当时朱莞很感动，我看你的表情就可以明白你的心情了。」李寿根听完就立刻回说：「失眠症很严重的时候，你把手臂给他当枕头。」糟糕，越描越黑了…XDDD
最后由秀贤给出了正确答案，原来是两人一起去旅行时，李相烨已经洗好澡出来，结果温朱莞又邀请李相烨一起去汗蒸幕（感觉是又要再洗一次），但李相烨很爽快地回说「好啊」，温朱莞当时觉得非常感动，金希澈就补一句说：「看来是相烨喜欢朱莞多一点，为了配合他。」姜镐童又接著说：「本来就喜欢一起洗澡吗？」哥哥们的妄想真的是无止尽啊…。
最后字幕打上希望两人如同夫妇一般的友谊，可以天长地久啊～！
（截图自：JTBC Entertainment）
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