粉絲在CL推特留言Jennie比你漂亮、年輕有才華！CL親自回應，讓網友表示：「霸氣CL」
明星 2018年11月14日 星期三15:11 Yuan
CL真的太霸氣啦！希望接下來可以快點聽到她的新作品啊！
BLACKPINK成員Jennie在12日發行了首張個人單曲《SOLO》，音源發行後在韓國7個主要音源榜的實時排行榜中都佔據了第一，Melon首日收聽數也突破百萬，還在Worldwide iTunes Song Chart中登上了榜首。
12日，CL在推特發文：「你不要指望兔子可以殺死老虎。」還表示：「只有Dara兔子可以。」這讓BLACKPINK粉絲覺得CL所指的就是Jennie，紛紛留言表示不滿，甚至還留言：「Jennie比你漂亮、年輕有才華，你只能在換班的時候用麥當勞免費的Wifi。」也引來CL親自回應：「（鼓掌）沒錯。」
而這在網路上引發不少討論，讓不少粉絲和網友都表示：「CL真的太霸氣了」、「女王永遠都是女王」、「CL好帥」等。另外，日前CL參與了黑眼豆豆新曲《DOPENESS》的feat，MV也公開了（雖然是很久之前就拍攝的ㅠㅠ），希望接下來可以快點聽到她的新作品啊！
（圖：IG@chaelincl、推特＠chaelinCL、YG、IG@jennierubyjane）
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