粉丝在CL推特留言Jennie比你漂亮、年轻有才华！CL亲自回应，让网友表示：「霸气CL」
明星 2018年11月14日 星期三15:11 Yuan
CL真的太霸气啦！希望接下来可以快点听到她的新作品啊！
BLACKPINK成员Jennie在12日发行了首张个人单曲《SOLO》，音源发行后在韩国7个主要音源榜的实时排行榜中都占据了第一，Melon首日收听数也突破百万，还在Worldwide iTunes Song Chart中登上了榜首。
12日，CL在推特发文：「你不要指望兔子可以杀死老虎。」还表示：「只有Dara兔子可以。」这让BLACKPINK粉丝觉得CL所指的就是Jennie，纷纷留言表示不满，甚至还留言：「Jennie比你漂亮、年轻有才华，你只能在换班的时候用麦当劳免费的Wifi。」也引来CL亲自回应：「（鼓掌）没错。」
而这在网路上引发不少讨论，让不少粉丝和网友都表示：「CL真的太霸气了」、「女王永远都是女王」、「CL好帅」等。另外，日前CL参与了黑眼豆豆新曲《DOPENESS》的feat，MV也公开了（虽然是很久之前就拍摄的ㅠㅠ），希望接下来可以快点听到她的新作品啊！
（图：IG@chaelincl、推特＠chaelinCL、YG、IG@jennierubyjane）
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留言/评论
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有些blink真的很禮貌，不懂尊重前輩，令blackpink 愈來愈多haters😡
1小时前
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这个世界就是太多脑残粉 唉，，，话说先不论有没有买榜，（我也不是粉丝）
老实说jennie这solo真的很好听 ，这首歌拿来跟我女神iu的bbibbi来比也不为过。真心不错
1小时前
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............
就是有這麼多幫粉墨招黑的
煩欸
1小时前
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Yg處理手法一絕
導致舊紅人不如新人
老楊遲早會同一手法對bb
1小时前