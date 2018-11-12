申東旭&沈亨倬&李準赫確定加盟！與李棟旭、劉寅娜合作tvN新劇《觸及真心》
韓劇 2018年11月12日 星期一13:52 JiaJia
曾出演tvN《Live》飾演「明浩警長」的申東旭，以及在tvN《百日的郎君》裡飾演「衙役」的李準赫，都確定加盟tvN新劇《觸及真心》與李棟旭、劉寅娜合作！太好奇他們的配合了～
《觸及真心》改編自網路小說，描述頂級女演員「吳真心」突然爆出和財閥三世的緋聞，事業開始走下坡路；而她為了出演知名編劇的電視劇，到韓國最厲害的律師「權正錄」那裡偽裝求職當他的秘書，是一段頂級女演員和龜毛的律師之間隱密的辦公室戀情。此前曾合作過《孤單又燦爛的神－鬼怪》的李棟旭和劉寅娜，則確定擔任男、女主角，申東旭、沈亨倬、李準赫也確定加盟，作品將於明年（2019年）上半年播出。
申東旭飾演「金世元」，他是一位檢察官，與權正錄（李棟旭 飾）一起度過法學院學生時期，更是司法研修院時代的朋友，無論是讀書、戀愛、社會生活全都很精通，所謂的「媽朋兒」（媽媽朋友的兒子，家長拿來和自己對比的別人家優秀的兒子）。
沈亨倬飾演「崔允赫」，他是一位離婚訴訟律師，有著戀母情節，與權正錄在同一家律師事務所。他不開口的話是一等一的女婿候選人，但是一開口就滔滔不絕，還是一位「媽寶」。
李準赫飾演「延準赫」，他是明星的幕後推手，並且發掘吳真心（劉寅娜 飾），把她打造成韓流女神，是吳真心的經紀公司代表。
（圖片來源：tvN《孤單又燦爛的神－鬼怪》、KSD、TVDaily）
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