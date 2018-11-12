申东旭&沈亨倬&李准赫确定加盟！与李栋旭、刘寅娜合作tvN新剧《触及真心》
韩剧 2018年11月12日 星期一13:52 JiaJia
曾出演tvN《Live》饰演「明浩警长」的申东旭，以及在tvN《百日的郎君》里饰演「衙役」的李准赫，都确定加盟tvN新剧《触及真心》与李栋旭、刘寅娜合作！太好奇他们的配合了～
《触及真心》改编自网路小说，描述顶级女演员「吴真心」突然爆出和财阀三世的绯闻，事业开始走下坡路；而她为了出演知名编剧的电视剧，到韩国最厉害的律师「权正录」那里伪装求职当他的秘书，是一段顶级女演员和龟毛的律师之间隐密的办公室恋情。此前曾合作过《孤单又灿烂的神－鬼怪》的李栋旭和刘寅娜，则确定担任男、女主角，申东旭、沈亨倬、李准赫也确定加盟，作品将於明年（2019年）上半年播出。
申东旭饰演「金世元」，他是一位检察官，与权正录（李栋旭 饰）一起度过法学院学生时期，更是司法研修院时代的朋友，无论是读书、恋爱、社会生活全都很精通，所谓的「妈朋儿」（妈妈朋友的儿子，家长拿来和自己对比的别人家优秀的儿子）。
沈亨倬饰演「崔允赫」，他是一位离婚诉讼律师，有著恋母情节，与权正录在同一家律师事务所。他不开口的话是一等一的女婿候选人，但是一开口就滔滔不绝，还是一位「妈宝」。
李准赫饰演「延准赫」，他是明星的幕后推手，并且发掘吴真心（刘寅娜 饰），把她打造成韩流女神，是吴真心的经纪公司代表。
（图片来源：tvN《孤单又灿烂的神－鬼怪》、KSD、TVDaily）
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