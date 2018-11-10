那些年「徐玄振」被壁咚KISS的日子，你覺得最經典的是哪一場呢～？
韓劇 2018年11月10日 星期六14:30 MiJimin
果然是愛情劇女王，每次被壁咚都可以成為話題～！
要是問到韓劇中浪漫愛情故事的搶手女演員，那就絕對會提到徐玄振，從偶像變身成演員，這一路走來絕非容易，到戲劇之路的後期，更晉升為一線女星中，炙手可熱的佼佼者，近年的作品更是每每一推出，就能成為熱門話題的焦點。
而以下這三部作品中，沒想到都有與男主角「壁咚KISS」的場景，每場戲更是有不同的氛圍與情愫，還都是每一部劇裡的經典橋段，一起來回顧一下這三個片段吧！
NO. 3：2016年11月《浪漫醫生金師傅》／with柳演錫，這場是在第一集就親下去的片段，看過《陽光先生》後，就忍不住被柳演錫那迷人音嗓給深深吸引啊～！
NO. 2：2017年9月《愛情的溫度》／with梁世宗，在火車上極度曖昧的氛圍下，一邊確認著對方的心意，一邊交換彼此對愛情的價值觀，就這樣…不需對方負責的KISS誕生了，雖然是慢慢的~輕輕的~卻很有感覺啊！！！
NO. 1：2016年5月《又，吳海英》／withz文晸赫（Eric），這一幕絕對是經典中的經典，吵架過後的激吻～，雖然這場戲充滿爭議卻也引爆了熱烈的討論，暴力、激情、浪漫大集合，這部劇也將徐玄振推到了TOP的位置，更再度加深了大眾對她的印象。
雖然ON檔中的《愛上變身情人》裡，暫時沒有壁咚KISS，但跟李民基互動的甜度...絕對是不輸給前面這幾部，KISS也有好幾場～！每一幕都甜到不行啊～～～！
大家對哪場KISS印象最深呢～！？
（圖自：官方劇照／播出截圖）
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