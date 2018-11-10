那些年「徐玄振」被壁咚KISS的日子，你觉得最经典的是哪一场呢～？
韩剧 2018年11月10日 星期六14:30 MiJimin
果然是爱情剧女王，每次被壁咚都可以成为话题～！
要是问到韩剧中浪漫爱情故事的抢手女演员，那就绝对会提到徐玄振，从偶像变身成演员，这一路走来绝非容易，到戏剧之路的后期，更晋升为一线女星中，炙手可热的佼佼者，近年的作品更是每每一推出，就能成为热门话题的焦点。
而以下这三部作品中，没想到都有与男主角「壁咚KISS」的场景，每场戏更是有不同的氛围与情愫，还都是每一部剧里的经典桥段，一起来回顾一下这三个片段吧！
NO. 3：2016年11月《浪漫医生金师傅》／with柳演锡，这场是在第一集就亲下去的片段，看过《阳光先生》后，就忍不住被柳演锡那迷人音嗓给深深吸引啊～！
NO. 2：2017年9月《爱情的温度》／with梁世宗，在火车上极度暧昧的氛围下，一边确认著对方的心意，一边交换彼此对爱情的价值观，就这样…不需对方负责的KISS诞生了，虽然是慢慢的~轻轻的~却很有感觉啊！！！
NO. 1：2016年5月《又，吴海英》／withz文晸赫（Eric），这一幕绝对是经典中的经典，吵架过后的激吻～，虽然这场戏充满争议却也引爆了热烈的讨论，暴力、激情、浪漫大集合，这部剧也将徐玄振推到了TOP的位置，更再度加深了大众对她的印象。
虽然ON档中的《爱上变身情人》里，暂时没有壁咚KISS，但跟李民基互动的甜度...绝对是不输给前面这几部，KISS也有好几场～！每一幕都甜到不行啊～～～！
大家对哪场KISS印象最深呢～！？
（图自：官方剧照／播出截图）
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