金惠子、韓志旼、南柱赫、孫浩俊確定出演JTBC新劇《耀眼》！採事前製作 預計明年上半年播出
韓劇 2018年11月8日 星期四11:33 JiaJia
tvN甫播出的《雞龍仙女傳》，有高斗心、文彩元一起飾演仙女「宣玉南」；JTBC新劇《耀眼》則有金惠子、韓志旼，一起飾演能逆轉時間的女人「金惠子」。難道…這又是新的「流行」嗎？（思考）一起來看看角色設定和劇情大綱！
昨日（7日），JTBC方面表示，金惠子、韓志旼、南柱赫、孫浩俊確定出演JTBC新劇《耀眼》，採事前製作，預計明年（2019年）上半年播出。這是一部穿越時間的奇幻浪漫喜劇，描述還沒將自己的有限生命都過上一遍、就丟失自己的全部時光的女人，和自我放棄燦爛人生、虛度光陰的男人的故事。
金惠子、韓志旼一起飾演「金惠子」，並擁有逆轉時間的能力。個性樂觀、義氣十足的她，是一位主播志願生，就算擁有逆轉時間的能力卻依舊被時間束縛。
南柱赫飾演「李俊河」，是一位毫無瑕疵的記者志願生，一路上只顧著向夢想前進，不知不覺間拋棄了自己的燦爛時光，過著有氣無力的生活。
孫浩俊飾演「金英洙」，他是金惠子的哥哥，正在進行網路內容創作的工作，個性脫線又搞怪。
值得一提的是，南柱赫和孫浩俊都是YG娛樂旗下的演員，還曾一起出演過tvN綜藝節目《一日三餐》。此次通過影劇作品會面，讓人好奇他們的默契和配合啦！
（圖片來源：JTBC、KSD、TVDaily）
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