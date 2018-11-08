金惠子、韩志旼、南柱赫、孙浩俊确定出演JTBC新剧《耀眼》！采事前制作 预计明年上半年播出
韩剧 2018年11月8日 星期四11:33 JiaJia
tvN甫播出的《鸡龙仙女传》，有高斗心、文彩元一起饰演仙女「宣玉南」；JTBC新剧《耀眼》则有金惠子、韩志旼，一起饰演能逆转时间的女人「金惠子」。难道…这又是新的「流行」吗？（思考）一起来看看角色设定和剧情大纲！
昨日（7日），JTBC方面表示，金惠子、韩志旼、南柱赫、孙浩俊确定出演JTBC新剧《耀眼》，采事前制作，预计明年（2019年）上半年播出。这是一部穿越时间的奇幻浪漫喜剧，描述还没将自己的有限生命都过上一遍、就丢失自己的全部时光的女人，和自我放弃灿烂人生、虚度光阴的男人的故事。
金惠子、韩志旼一起饰演「金惠子」，并拥有逆转时间的能力。个性乐观、义气十足的她，是一位主播志愿生，就算拥有逆转时间的能力却依旧被时间束缚。
南柱赫饰演「李俊河」，是一位毫无瑕疵的记者志愿生，一路上只顾著向梦想前进，不知不觉间抛弃了自己的灿烂时光，过著有气无力的生活。
孙浩俊饰演「金英洙」，他是金惠子的哥哥，正在进行网路内容创作的工作，个性脱线又搞怪。
值得一提的是，南柱赫和孙浩俊都是YG娱乐旗下的演员，还曾一起出演过tvN综艺节目《一日三餐》。此次通过影剧作品会面，让人好奇他们的默契和配合啦！
（图片来源：JTBC、KSD、TVDaily）
写手：JiaJia@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论