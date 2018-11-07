Wanna One姜丹尼爾＆邕聖祐＆黃旼炫＆賴冠霖 已接到不少電視劇出演邀約！

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完全期待在電視劇裡看到他們呢！

不出意外的話，通過《Produce 101》第二季出道的限定男團Wanna One將在今年12月31日走向解散的命運，之後各成員回歸各所屬社，謀求個人發展。 而其中幾位成員現在就已接到不少電視劇的出演邀約哦！



出道前就有演戲經驗的邕聖祐，已收到JTBC邀請出演明年上半年播出的校園劇《十八歲的Timing》（暫定名）！ 不過現在Wanna One活動還沒結束，所屬社也沒有給出確定答覆，只表示「有在討論」。 此前邕聖祐主演過短片電影《聖祐，沒關係》，也為歌手許閣的歌曲《笨蛋呀》拍攝過MV，加上所屬社Fantagio已經有徐康俊、車銀優等演員培養方面的成功案例，相信對邕聖祐的演員道路也會有幫助的！



姜丹尼爾目前看來最有可能走solo歌手路線，但也有不少校園主題電視劇向他伸出了橄欖枝，而據悉他已經在考慮某「明星作家的劇本」！ 姜丹尼爾今年初出演了Davichi的歌曲《沒有你的時間》的MV，沉靜的演技一舉打破華麗舞台帶來的偏見，讓人超期待他演的校園歐巴！



此外，外形優越的黃旼炫也備受電視業界關注，賴冠霖則接到了不少華語圈電視劇的邀約。



據悉，明年會有很多校園劇開播，大量啟用新人演員不免帶來風險，而Wanna One成員不論知名度還是娛樂圈歷練都恰到好處，成為製作方的第一人選也是順理成章啦！ 有Wanna One歐巴們出演的校園劇，想想就讓人心空啊~

（圖源：KSD韓星網，Wanna One FB）

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