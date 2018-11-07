Wanna One姜丹尼尔＆邕圣佑＆黄旼炫＆赖冠霖 已接到不少电视剧出演邀约！

完全期待在电视剧里看到他们呢！
不出意外的话，通过《Produce 101》第二季出道的限定男团Wanna One将在今年12月31日走向解散的命运，之后各成员回归各所属社，谋求个人发展。 而其中几位成员现在就已接到不少电视剧的出演邀约哦！
出道前就有演戏经验的邕圣佑，已收到JTBC邀请出演明年上半年播出的校园剧《十八岁的Timing》（暂定名）！ 不过现在Wanna One活动还没结束，所属社也没有给出确定答覆，只表示「有在讨论」。 此前邕圣佑主演过短片电影《圣佑，没关系》，也为歌手许阁的歌曲《笨蛋呀》拍摄过MV，加上所属社Fantagio已经有徐康俊、车银优等演员培养方面的成功案例，相信对邕圣佑的演员道路也会有帮助的！
姜丹尼尔目前看来最有可能走solo歌手路线，但也有不少校园主题电视剧向他伸出了橄榄枝，而据悉他已经在考虑某「明星作家的剧本」！ 姜丹尼尔今年初出演了Davichi的歌曲《没有你的时间》的MV，沉静的演技一举打破华丽舞台带来的偏见，让人超期待他演的校园欧巴！
此外，外形优越的黄旼炫也备受电视业界关注，赖冠霖则接到了不少华语圈电视剧的邀约。
据悉，明年会有很多校园剧开播，大量启用新人演员不免带来风险，而Wanna One成员不论知名度还是娱乐圈历练都恰到好处，成为制作方的第一人选也是顺理成章啦！ 有Wanna One欧巴们出演的校园剧，想想就让人心空啊~
（图源：KSD韩星网，Wanna One FB）
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