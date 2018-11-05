狂扇耳光&逼下跪，還拍影片留念？！ 韓國公司老闆公開淩辱職員，全國輿論震怒

近日韓國WeDisk公司董事長梁振浩公開淩辱職員的影片在韓國引起大規模討論，記者隨後挖出其更多欺淩行徑，令人驚駭。
10月29日，韓國獨立新聞媒體《News打破》公開了一段公司高層毆打職員的影片，據查證，施暴者正是韓國知名機器人公司韓泰未來科技的會長，兼網路硬碟公司WeDisk的董事長梁振浩。
影片中的受害人是公司IT員工，事發前幾日曾通過公司內部網路留言表達對公司的不滿，結果梁振浩通過ip追蹤到該員工，將他叫來辦公室公開「行刑」，邊扇耳光邊質問：「你不知道自己幹了什麼嗎？ 好笑嗎？ 想活命就好好道歉。 」員工下跪道歉後仍然不滿意，大力擊打員工頭部：「好好道歉！ 大聲點！ 」整個樓層的辦公室裡滿是員工，不僅無一人阻止，甚至照常行動仿佛無事發生。
該影片拍攝於3年前，令人驚訝的是並非偷拍，據員工透露是梁振浩指示公司理所為，除此之外還拍攝有很多照片和影片，以作為「紀念品」。
東國大學員警司法大學院李院長剖析稱：「（公開的暴行和拍攝）是運營公司、管理職員的一種手段。 」目的就在於殺雞儆猴。
受害員工遭到很大的精神創傷，從此離開IT行業，目前獨居於遠離首爾的某海邊村莊，幾乎斷絕人際關係，3年來沒有報警，更不妄想起訴維權：「懼怕會長的財富，即使起訴，他身邊的高層也會幫助他，還可能對我不利。 」
隨後更有記者在FB爆料稱，梁振浩還曾在2013年對某大學教授進行駭人的集體淩虐：將該教授叫到自己辦公室，指示4名男性員工對其施暴，逼他吞下帶痰的唾液、舔舐皮鞋，過程長達3小時，最後給了教授200萬韓元打發走人， 依舊是全公司員工目睹、無人阻止或報警。 教授曾於2017年起訴梁振浩，然而檢方在一次也沒有傳喚調查梁振浩的情況下，判定其沒有嫌疑。
此外，警方在調查中還發現梁振浩對職員更多的精神淩虐：入職聚餐中強迫職員喝酒、禁止去洗手間；workshop（團隊建設）中強迫職員用弓箭和日本刀獵殺活雞，強迫職員快速食用滾燙的食物等等。
韓國社會的「甲方乙方」問題常年被人詬病卻始終未能得到有效解決，此前大韓航空一家的誇張行徑甚至被拍進電視劇。 據悉梁振浩已經準備了龐大的律師群應對傳喚調查，其規模「連員警都震驚」。 不知這一次，飽受「甲方」折磨的韓國民眾能否等來合理的判決？
（圖源：《News打破》節目截圖，박상규 FB截圖）
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