狂扇耳光&逼下跪，还拍影片留念？！ 韩国公司老板公开淩辱职员，全国舆论震怒

近日韩国WeDisk公司董事长梁振浩公开淩辱职员的影片在韩国引起大规模讨论，记者随后挖出其更多欺淩行径，令人惊骇。
10月29日，韩国独立新闻媒体《News打破》公开了一段公司高层殴打职员的影片，据查证，施暴者正是韩国知名机器人公司韩泰未来科技的会长，兼网路硬碟公司WeDisk的董事长梁振浩。
影片中的受害人是公司IT员工，事发前几日曾通过公司内部网路留言表达对公司的不满，结果梁振浩通过ip追踪到该员工，将他叫来办公室公开「行刑」，边扇耳光边质问：「你不知道自己干了什么吗？ 好笑吗？ 想活命就好好道歉。 」员工下跪道歉后仍然不满意，大力击打员工头部：「好好道歉！ 大声点！ 」整个楼层的办公室里满是员工，不仅无一人阻止，甚至照常行动仿佛无事发生。
该影片拍摄於3年前，令人惊讶的是并非偷拍，据员工透露是梁振浩指示公司理所为，除此之外还拍摄有很多照片和影片，以作为「纪念品」。
东国大学员警司法大学院李院长剖析称：「（公开的暴行和拍摄）是运营公司、管理职员的一种手段。 」目的就在於杀鸡儆猴。
受害员工遭到很大的精神创伤，从此离开IT行业，目前独居於远离首尔的某海边村庄，几乎断绝人际关系，3年来没有报警，更不妄想起诉维权：「惧怕会长的财富，即使起诉，他身边的高层也会帮助他，还可能对我不利。 」
随后更有记者在FB爆料称，梁振浩还曾在2013年对某大学教授进行骇人的集体淩虐：将该教授叫到自己办公室，指示4名男性员工对其施暴，逼他吞下带痰的唾液、舔舐皮鞋，过程长达3小时，最后给了教授200万韩元打发走人， 依旧是全公司员工目睹、无人阻止或报警。 教授曾於2017年起诉梁振浩，然而检方在一次也没有传唤调查梁振浩的情况下，判定其没有嫌疑。
此外，警方在调查中还发现梁振浩对职员更多的精神淩虐：入职聚餐中强迫职员喝酒、禁止去洗手间；workshop（团队建设）中强迫职员用弓箭和日本刀猎杀活鸡，强迫职员快速食用滚烫的食物等等。
韩国社会的「甲方乙方」问题常年被人诟病却始终未能得到有效解决，此前大韩航空一家的夸张行径甚至被拍进电视剧。 据悉梁振浩已经准备了庞大的律师群应对传唤调查，其规模「连员警都震惊」。 不知这一次，饱受「甲方」折磨的韩国民众能否等来合理的判决？
（图源：《News打破》节目截图，박상규 FB截图）
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