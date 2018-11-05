新劇《先熱情地清掃吧》官方海報甜蜜公開，尹鈞相X金裕貞100%還原經典畫面
韓劇 2018年11月5日 星期一11:30 MiJimin
屋哩裕貞妹妹真的又變美了～！光看海報就超期待這部劇～～～>///<（改編網漫就是要還原經典，第二波預告也出來囉！）
JTBC全新月火劇《先熱情地清掃吧》公開了官方主海報，也就是男主親吻女主臉頰的場景，女主露出燦爛微笑，甜蜜又夢幻的氛圍幾乎是完美還原了經典的官方畫面。
此劇改編自同名人氣網漫，講述把乾淨看得比生命還重要的清潔公司CEO－張善傑（尹鈞相 飾），遇上了只在乎生存、不拘小節的天然少女－吉五雪（金裕貞 飾），再加上住在女主樓上屋塔房的神祕暖男－崔君（宋再臨 飾），三人將展開一系列療癒的羅曼史。
▼首波預告公開時也引起熱烈討論，完全不在意外貌與打扮的吉五雪，一件運動服甚至可以穿上一個禮拜，毫不在意吃相、醬汁滴到衣服上也不管，頭髮更是好幾天沒洗...，這些東西在潔癖老闆張善傑的眼中，應該要很厭惡才對，卻默默地…感到悸動～！？
▼第二波預告則是吉五雪幫忙張善傑把玻璃清乾淨，卻又用那隻清掃的手搭上了他的肩，張善傑一臉厭惡的躲開，看來潔癖是真的很嚴重啊…：
《先熱情地清掃吧》將在11月26日（一）的21:30首播，接檔《愛上變身情人》。
（圖自：官方劇照）
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