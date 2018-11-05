新剧《先热情地清扫吧》官方海报甜蜜公开，尹钧相X金裕贞100%还原经典画面
韩剧 2018年11月5日 星期一11:30 MiJimin
屋哩裕贞妹妹真的又变美了～！光看海报就超期待这部剧～～～>///<（改编网漫就是要还原经典，第二波预告也出来罗！）
JTBC全新月火剧《先热情地清扫吧》公开了官方主海报，也就是男主亲吻女主脸颊的场景，女主露出灿烂微笑，甜蜜又梦幻的氛围几乎是完美还原了经典的官方画面。
此剧改编自同名人气网漫，讲述把干净看得比生命还重要的清洁公司CEO－张善杰（尹钧相 饰），遇上了只在乎生存、不拘小节的天然少女－吉五雪（金裕贞 饰），再加上住在女主楼上屋塔房的神秘暖男－崔君（宋再临 饰），三人将展开一系列疗愈的罗曼史。
▼首波预告公开时也引起热烈讨论，完全不在意外貌与打扮的吉五雪，一件运动服甚至可以穿上一个礼拜，毫不在意吃相、酱汁滴到衣服上也不管，头发更是好几天没洗...，这些东西在洁癖老板张善杰的眼中，应该要很厌恶才对，却默默地…感到悸动～！？
▼第二波预告则是吉五雪帮忙张善杰把玻璃清干净，却又用那只清扫的手搭上了他的肩，张善杰一脸厌恶的躲开，看来洁癖是真的很严重啊…：
《先热情地清扫吧》将在11月26日（一）的21:30首播，接档《爱上变身情人》。
（图自：官方剧照）
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