黃光熙終於等到12月7日退伍，那個說要等他回來的《無限挑戰》卻沒了
明星 2018年11月1日 星期四16:54 Rui
國民綜藝《無限挑戰》的停播讓所有觀眾不捨，劉在錫等參演成員的心情更是一言難盡，通過SIXTH MAN特輯加入的黃光熙可能比劉在錫等前輩們更心痛。
2015年黃光熙正式加入「無挑戰隊」，憑藉獨特的幽默感和反應力在2年的時間裡給觀眾們帶去了無數的歡樂，他也被稱為藝能界冉冉升起的新星。 然而就在綜藝活動順風順水之時，黃光熙突然被召入伍，讓觀眾和粉絲們直呼捨不得。
2017年3月13日光熙正式入伍，接下來的兩年內他要在部隊履行國民義務。 被叫「紙片人」的他一度讓粉絲們擔憂他這樣的柔弱身材是否能經得住部隊的訓練。 不過從光熙時不時公開的照片來看，他已經完全適應了軍隊生活，每次出鏡都是露出大大的燦爛笑容，這也讓粉絲們完全安了心。
雖然光熙入伍了，但無挑的成員們一直沒有忘記他。 光熙自曝無挑的哥哥們讓他安心服役，等他退伍之後繼續一起錄製無限挑戰。 誰知道光熙剛入伍1個月不到，《無限挑戰》就宣佈停播，結束了長達13年的播出，境況的轉變讓人唏噓。
光熙將於12月7日正式退伍，平安歸來卻看不到等待他的節目和哥哥們，想起他曾說過的哥哥們要等他回來再一起上節目的話語，真的很傷感啊~
「圖：無限挑戰、陸軍訓練所」
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留言/評論
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光熙是去年入伍，節目是今年才停的
2018年11月1日 22:15
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到底是退伍還入伍啊😂
2018年11月2日 01:49
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等著無限挑戰 等著光熙 加油！！
2018年11月1日 22:30
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時間過去那麼久了呀
2018年11月1日 22:29
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