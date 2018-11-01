黄光熙终於等到12月7日退伍，那个说要等他回来的《无限挑战》却没了

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国民综艺《无限挑战》的停播让所有观众不舍，刘在锡等参演成员的心情更是一言难尽，通过SIXTH MAN特辑加入的黄光熙可能比刘在锡等前辈们更心痛。

2015年黄光熙正式加入「无挑战队」，凭藉独特的幽默感和反应力在2年的时间里给观众们带去了无数的欢乐，他也被称为艺能界冉冉升起的新星。 然而就在综艺活动顺风顺水之时，黄光熙突然被召入伍，让观众和粉丝们直呼舍不得。

2017年3月13日光熙正式入伍，接下来的两年内他要在部队履行国民义务。 被叫「纸片人」的他一度让粉丝们担忧他这样的柔弱身材是否能经得住部队的训练。 不过从光熙时不时公开的照片来看，他已经完全适应了军队生活，每次出镜都是露出大大的灿烂笑容，这也让粉丝们完全安了心。

虽然光熙入伍了，但无挑的成员们一直没有忘记他。 光熙自曝无挑的哥哥们让他安心服役，等他退伍之后继续一起录制无限挑战。 谁知道光熙刚入伍1个月不到，《无限挑战》就宣布停播，结束了长达13年的播出，境况的转变让人唏嘘。

光熙将於12月7日正式退伍，平安归来却看不到等待他的节目和哥哥们，想起他曾说过的哥哥们要等他回来再一起上节目的话语，真的很伤感啊~

「图：无限挑战、陆军训练所」

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