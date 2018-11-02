17年前徐玄振當過愛豆的！清純美貌放到現在女團中也是C位級別啊～
明星 2018年11月2日 星期五09:18 Rui
對徐玄振的印象，大多數人都是透過《一起吃飯吧》認識她，進而被《又，吳海英》中的她圈粉，再到後來的《浪漫醫生金師傅》、《愛情的溫度》和正在熱播的《愛上變身情人》，幾部劇之後我們已經被顏值和演技成正比的她牢牢吸引住了。
其實有多少人知道徐玄振在當演員之前曾經是一名愛豆呢？ 2001年，徐玄振作為SM娛樂推出的四人女子團體M.I.L.K成員之一，以歌手身份出道。 2003年組合宣佈解散，2009年徐玄振選擇離開SM娛樂。 最近因為《愛上變身情人》的火熱播出，觀眾們對女主角徐玄振很是關注，韓網上就有老粉絲貼出了她愛豆時期的照片。
愛豆時期的徐玄振的美貌走的是SM一如既往的清純路線，一頭長直發+纖瘦身材是多少男生們的夢中情人的完美形象啊~
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這樣的美貌即使是放在現在的女團裡也會作為C位出道，美貌擔當吧~
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當了演員之後，徐玄振的簽名會上，有粉絲帶去了白色貝雷帽，讓她重現愛豆時期的造型。 徐玄振戴上之後很是不少意思呢~
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徐玄振在在某採訪中透露2001年出道後活動了1年多，在成為演員之前有長達7年的空白期，那段時間裡她通過上學、旅行來充實自己。 為掙錢徐玄振在媽媽朋友的咖啡店打工，偶爾被客人認出時她都否認，稱只是長得像而已。
「圖：網路」
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留言/評論
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KKTV 開台，有邀請她來台灣站台，那時吳海英剛播畢，很幸運有兩張票，所以我有去現場看，她歌聲非常非常好耶；我家小孩有被抽中上台跟她一起玩遊戲，她還餵我家小孩吃芒果冰並數度牽手擁抱，很NICE .的一個藝人。
2018年11月2日 13:28
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原本少女時代的出道曲是要給前輩她們的
然後徐玄振以前有一段時間是少女時代的預備成員～
2018年11月2日 12:59
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夏偉鋐你說的是這個吧
2018年11月2日 12:38
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