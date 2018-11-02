17年前徐玄振当过爱豆的！清纯美貌放到现在女团中也是C位级别啊～
明星 2018年11月2日 星期五09:18 Rui
对徐玄振的印象，大多数人都是透过《一起吃饭吧》认识她，进而被《又，吴海英》中的她圈粉，再到后来的《浪漫医生金师傅》、《爱情的温度》和正在热播的《爱上变身情人》，几部剧之后我们已经被颜值和演技成正比的她牢牢吸引住了。
其实有多少人知道徐玄振在当演员之前曾经是一名爱豆呢？ 2001年，徐玄振作为SM娱乐推出的四人女子团体M.I.L.K成员之一，以歌手身份出道。 2003年组合宣布解散，2009年徐玄振选择离开SM娱乐。 最近因为《爱上变身情人》的火热播出，观众们对女主角徐玄振很是关注，韩网上就有老粉丝贴出了她爱豆时期的照片。
爱豆时期的徐玄振的美貌走的是SM一如既往的清纯路线，一头长直发+纤瘦身材是多少男生们的梦中情人的完美形象啊~
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这样的美貌即使是放在现在的女团里也会作为C位出道，美貌担当吧~
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当了演员之后，徐玄振的签名会上，有粉丝带去了白色贝雷帽，让她重现爱豆时期的造型。 徐玄振戴上之后很是不少意思呢~
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徐玄振在在某采访中透露2001年出道后活动了1年多，在成为演员之前有长达7年的空白期，那段时间里她通过上学、旅行来充实自己。 为挣钱徐玄振在妈妈朋友的咖啡店打工，偶尔被客人认出时她都否认，称只是长得像而已。
「图：网路」
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留言/评论
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KKTV 開台，有邀請她來台灣站台，那時吳海英剛播畢，很幸運有兩張票，所以我有去現場看，她歌聲非常非常好耶；我家小孩有被抽中上台跟她一起玩遊戲，她還餵我家小孩吃芒果冰並數度牽手擁抱，很NICE .的一個藝人。
2018年11月2日 13:28
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原本少女時代的出道曲是要給前輩她們的
然後徐玄振以前有一段時間是少女時代的預備成員～
2018年11月2日 12:59
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夏偉鋐你說的是這個吧
2018年11月2日 12:38
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