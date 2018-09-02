信聽女神組合MAMAMOO：要成為療癒人心的歌手

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以過人美聲及舞台魅力著稱的韓國四人團體MAMAMOO，9月1日傍晚在新莊體育館與台灣MOOMOO們同樂，準備了相當豐富完整的舞台表演回饋給粉絲們，也讓大家看見了不一樣的MAMAMOO。



MAMAMOO這次的演唱會主題為4 season，舞台影片中一開始就出現了成員們在純白的布幕上潑灑顏料作畫，也說明了每位成員的代表色，華莎代表春天的鮮豔黃色，輝人則是代表最純淨的白色，玟星代表著狂野的大紅色，而頌樂則是晴天的天空藍色。影片完畢後的舞台整片亮起紅色的燈，搭配警笛讓現場成為紅色警戒狀態，接著MAMAMOO成員們依序一一從延伸舞台的四個升降台升起，令全場尖叫聲瞬間破表。





一出場MAMAMOO就帶來「Paint Me」與「Decalcomanie」的混合曲目，也呼應了片頭正在繪畫的影片，今日的整場演唱會除了華麗的舞台表演外，MAMAMOO更是費盡心思拍攝影片，用影片中的劇情來串起所有的曲目，整場表演可說是非常具有完整性。MAMAMOO更是用許多中文台詞融入自己的情境安排，玟星的Rap還改為中文“你是不是喜歡我？”令台灣MOO MOO們更大聲尖叫著。





影片中的MAMAMOO化身為練習生，胸前別著Produce系列的名牌，四人戴上假髮，演出自己青澀模樣，四人在共同練習時，有時為小事吵架，有時共同為了即將到來的演出而擔心，寫實又有點搞笑的演出是MAMAMOO真心回顧自己一路走來的心情，更穿上了學生服演唱著《請回答1988》中寶拉與善宇的著名插曲「紫色香氣」，之前朴寶劍在台灣與香港的見面會上也曾選唱這首歌曲喔！







MAMAMOO更感性地在影片中回應問題，她們覺得MAMAMOO代表了她們20多歲的人生與生活，自己想成為的歌手應該是什麼樣子呢？輝人說，理想的樣子常常在變化，也期許自己朝那些樣子邁進，玟星說，慶幸的是，那個目標與方向是正確的，頌樂則說，希望MAMAMOO能成為療癒人心的歌手，華沙也憶起自己的初次M Countdown舞台表演，雖緊張不已，但一定要帥氣的面對那些必須面對的瞬間。





在演唱會的尾聲，台灣MOO MOO們同樣送上令人感動的排字秀“木木們好心空（心動之意）”，讓MAMAMOO再度留下深刻印象。本次MAMAMOO的演出鋪陳非常用心，中間也有著大量的中文台詞，相信她們花了許多時間練習，演出時也不斷提醒搖滾區的粉絲們千萬不要推擠，對MOO MOO們的用心隨處可見。







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