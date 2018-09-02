信听女神组合MAMAMOO：要成为疗愈人心的歌手

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以过人美声及舞台魅力著称的韩国四人团体MAMAMOO，9月1日傍晚在新庄体育馆与台湾MOOMOO们同乐，准备了相当丰富完整的舞台表演回馈给粉丝们，也让大家看见了不一样的MAMAMOO。



MAMAMOO这次的演唱会主题为4 season，舞台影片中一开始就出现了成员们在纯白的布幕上泼洒颜料作画，也说明了每位成员的代表色，华莎代表春天的鲜艳黄色，辉人则是代表最纯净的白色，玟星代表著狂野的大红色，而颂乐则是晴天的天空蓝色。影片完毕后的舞台整片亮起红色的灯，搭配警笛让现场成为红色警戒状态，接著MAMAMOO成员们依序一一从延伸舞台的四个升降台升起，令全场尖叫声瞬间破表。





一出场MAMAMOO就带来「Paint Me」与「Decalcomanie」的混合曲目，也呼应了片头正在绘画的影片，今日的整场演唱会除了华丽的舞台表演外，MAMAMOO更是费尽心思拍摄影片，用影片中的剧情来串起所有的曲目，整场表演可说是非常具有完整性。MAMAMOO更是用许多中文台词融入自己的情境安排，玟星的Rap还改为中文“你是不是喜欢我？”令台湾MOO MOO们更大声尖叫著。





影片中的MAMAMOO化身为练习生，胸前别著Produce系列的名牌，四人戴上假发，演出自己青涩模样，四人在共同练习时，有时为小事吵架，有时共同为了即将到来的演出而担心，写实又有点搞笑的演出是MAMAMOO真心回顾自己一路走来的心情，更穿上了学生服演唱著《请回答1988》中宝拉与善宇的著名插曲「紫色香气」，之前朴宝剑在台湾与香港的见面会上也曾选唱这首歌曲喔！







MAMAMOO更感性地在影片中回应问题，她们觉得MAMAMOO代表了她们20多岁的人生与生活，自己想成为的歌手应该是什么样子呢？辉人说，理想的样子常常在变化，也期许自己朝那些样子迈进，玟星说，庆幸的是，那个目标与方向是正确的，颂乐则说，希望MAMAMOO能成为疗愈人心的歌手，华沙也忆起自己的初次M Countdown舞台表演，虽紧张不已，但一定要帅气的面对那些必须面对的瞬间。





在演唱会的尾声，台湾MOO MOO们同样送上令人感动的排字秀“木木们好心空（心动之意）”，让MAMAMOO再度留下深刻印象。本次MAMAMOO的演出铺陈非常用心，中间也有著大量的中文台词，相信她们花了许多时间练习，演出时也不断提醒摇滚区的粉丝们千万不要推挤，对MOO MOO们的用心随处可见。







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