KBS《最完美的離婚》劇本閱讀現場公開！主演車太鉉、裴斗娜、李伊和孫錫久齊聚一堂
韓劇 2018年9月2日 星期日09:01 JiaJia
翻拍自2013年播出的同名日劇《最完美的離婚》，將作為KBS月火劇（週一、二播出）於下月（10月）8日首播！
日劇《最完美的離婚》由瑛太、尾野真千子、真木陽子和綾野剛等人主演，是一部關於離婚（有可能再婚）的前夫妻，男方前女友及男方前女友的丈夫的奇妙故事。
韓國翻拍版本定位為愛情喜劇，通過「結婚真的是愛情的完結篇嗎？」的疑問，愉快且真實的描寫關於愛情、結婚、家庭等議題，男女之間的想法差異。
車太鉉和裴斗娜、李伊和孫錫久分別飾演兩對夫婦。車太鉉飾演「趙碩武」，是一個好勝頑固的男人，喜歡享受獨處時間；裴斗娜飾演「姜輝路」，是一個大辣辣且隨性的女人，但積極向上；李伊飾演「陳宥英」，看起來內向柔弱但守護著自己的世界；孫錫久飾演「李章賢」，是一個具備難以言喻魅力的男人。
劇組於近期公開劇本閱讀現場照片，主演們齊聚一堂，而電視劇預計於下月（10月）8日首播。
（圖片來源：KBS《最完美的離婚》、NAVER）
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