VIXX所属公司官方声明：除9月小分队LR登台外其余活动全是假！ 首尔大公园惊现碎尸震惊全韩，嫌疑犯被抓坦白：死者嫌招待小姐太丑威胁报警 韩国全能乐团DAY6亚巡首站来台:会永远跟My Day在一起 听说一成年他们就会问？！关於情欲电影的那些事，推荐这8部 KBS《最完美的离婚》剧本阅读现场公开！主演车太铉、裴斗娜、李伊和孙锡久齐聚一堂 OCN新剧《Player》宋承宪、郑秀晶、李施彦、太元硕 确定出演tvN节目《人生酒馆》！ 刘以豪成为韩国Big Issue九月号封面人物！后天将二度出席「首尔国际电视节」 OCN《客：The Guest》公开金东昱、金材昱、郑恩彩超可爱的自拍问候影片！ BLACKPINK Lisa在《真正的男人》里穿军装、脸上画迷彩也超好看！ JYP家有Shin氏四大美女，谁会成为JYP的当家花旦呢？ 仁川机场2号航厦5分钟办好行李手续，不用在提早几个小时去机场啦～ BLACKPINK Jennie被质疑态度散漫，在舞台上划水？ 信听女神组合MAMAMOO：要成为疗愈人心的歌手

翻拍自2013年播出的同名日剧《最完美的离婚》，将作为KBS月火剧（周一、二播出）於下月（10月）8日首播！



日剧《最完美的离婚》由瑛太、尾野真千子、真木阳子和绫野刚等人主演，是一部关於离婚（有可能再婚）的前夫妻，男方前女友及男方前女友的丈夫的奇妙故事。



韩国翻拍版本定位为爱情喜剧，通过「结婚真的是爱情的完结篇吗？」的疑问，愉快且真实的描写关於爱情、结婚、家庭等议题，男女之间的想法差异。

车太铉和裴斗娜、李伊和孙锡久分别饰演两对夫妇。车太铉饰演「赵硕武」，是一个好胜顽固的男人，喜欢享受独处时间；裴斗娜饰演「姜辉路」，是一个大辣辣且随性的女人，但积极向上；李伊饰演「陈宥英」，看起来内向柔弱但守护著自己的世界；孙锡久饰演「李章贤」，是一个具备难以言喻魅力的男人。



剧组於近期公开剧本阅读现场照片，主演们齐聚一堂，而电视剧预计於下月（10月）8日首播。

（图片来源：KBS《最完美的离婚》、NAVER）

写手：JiaJia@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻