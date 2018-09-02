KBS《最完美的离婚》剧本阅读现场公开！主演车太铉、裴斗娜、李伊和孙锡久齐聚一堂
韩剧 2018年9月2日 星期日09:01 JiaJia
翻拍自2013年播出的同名日剧《最完美的离婚》，将作为KBS月火剧（周一、二播出）於下月（10月）8日首播！
日剧《最完美的离婚》由瑛太、尾野真千子、真木阳子和绫野刚等人主演，是一部关於离婚（有可能再婚）的前夫妻，男方前女友及男方前女友的丈夫的奇妙故事。
韩国翻拍版本定位为爱情喜剧，通过「结婚真的是爱情的完结篇吗？」的疑问，愉快且真实的描写关於爱情、结婚、家庭等议题，男女之间的想法差异。
车太铉和裴斗娜、李伊和孙锡久分别饰演两对夫妇。车太铉饰演「赵硕武」，是一个好胜顽固的男人，喜欢享受独处时间；裴斗娜饰演「姜辉路」，是一个大辣辣且随性的女人，但积极向上；李伊饰演「陈宥英」，看起来内向柔弱但守护著自己的世界；孙锡久饰演「李章贤」，是一个具备难以言喻魅力的男人。
剧组於近期公开剧本阅读现场照片，主演们齐聚一堂，而电视剧预计於下月（10月）8日首播。
（图片来源：KBS《最完美的离婚》、NAVER）
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